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VI RACCONTO ABATE

Chi è Ignazio Abate? È il momento di scoprirlo a fondo. Il Torino si sta muovendo per trovare chi guiderà la panchina granata nella prossima stagione. Un compito non semplice per la società granata che deve trovare l'elemento perfetto da inserire alla guida del proprio progetto tecnico. I più quotati, in questo momento, sono Abate e Aquilani. Per scoprire chi sono questi due tecnici, vi proponiamo un confronto tramite due interviste. Nelle prossime righe Adriano Mongiello, corrispondente per "Radio Sportiva" al seguito della Juve Stabia, che ringraziamo per la grande disponibilità, ci racconta le caratteristiche e tutto quello che bisogna sapere su Ignazio Abate: “Abate porterà via un calciatore che già rientra per logica di mercato a Torino, che è Cacciamani. È un calciatore che ha giocato un campionato non alla grande, alla grandissima. E tra l'altro anche a Monza nella partita di ritorno, come è stato per l'andata, ha giocato veramente una grande partita. Senza forse, il migliore in campo. E tra l'altro ha 19 anni. L'ho seguito in questa stagione ed è un calciatore che al Torino non potrebbe che fare bene. Lui è un esterno sinistro, però anche quando gioca da terzino sinistro, anche se ha giocato quasi sempre sulla fascia in avanti, dalla metà campo in poi, veramente è qualcosa di straordinario”.

Clicca qui per leggere l'intervista su Alberto Aquilani.

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