Si chiude dopo cinque anni l'avventura di Jacopo Antolini con il Torino. Il terzino sinistro classe 2004, reduce dalla stagione in prestito alla Pergolettese in Serie C, torna a vestire la maglia gialloblù, questa volta a titolo definitivo.

A ufficializzare l'operazione è stata la stessa Pergolettese attraverso i propri canali social: "Bentornato, Jacopo! L'U.S. Pergolettese 1932 comunica il ritorno nella rosa gialloblù 2026/27 di Jacopo Antolini, difensore esterno classe 2004. Dopo essere rientrato al Torino al termine della scorsa stagione, chiusa con 15 presenze con la maglia del Pergo, la società ne ha acquisito a titolo definitivo i diritti sportivi. Bentornato a Crema, Jacopo!".

Antolini era approdato al Torino nell'estate del 2021, a parametro zero, dopo il fallimento del Chievo Verona. Per tre stagioni ha vestito la maglia della Primavera granata, collezionando 55 presenze, un gol e tre assist.

Nella stagione 2023-2024 è entrato più volte nel giro della prima squadra: l'allora tecnico Ivan Juric lo ha convocato in sette occasioni, senza però concedergli l'esordio ufficiale. L'annata successiva è iniziata con il prestito alla Vis Pesaro, esperienza condizionata da alcuni problemi fisici che lo hanno limitato a due sole presenze. A gennaio il trasferimento alla Pro Vercelli, dove ha totalizzato altre cinque apparizioni, soltanto una delle quali da titolare.

Nell'ultima stagione, invece, Antolini ha ritrovato continuità proprio con la Pergolettese, mettendo insieme 16 presenze in Serie C e convincendo il club lombardo a puntare su di lui anche per il futuro. Ora il ritorno a Crema a titolo definitivo, con cui si chiude il suo percorso in granata.