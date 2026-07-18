Duvan Zapata protagonista in conferenza stampa è l’apertura scelta da La Stampa, che più in basso si concentra sul mercato. Attenzione rivolta a difesa ed esterni. “Per la fascia destra si avvicina Kingsley Ehizibue, svincolatosi dall’Udinese”, ma rischia di complicarsi il ritorno in granata di Luca Marianucci: c’entra l’infortunio di Alessandro Buongiorno, che salterà l’intero ritiro del Napoli a Dimaro. Un primo innesto, per questo ritiro, arriva da casa base: “Andrea Luongo ha meravigliato in allenamento e così Abate se lo terrà stretto”. A Luongo viene dedicato un intero articolo sulle pagine torinesi del quotidiano. “Una promozione sul campo perché Luongo ha fatto vedere giocate, coraggio e determinazione nel suo ruolo di centrocampista-trequartista: esattamente quello che il nuovo tecnico chiede ai giocatori, senza guardare la carta d'identità”.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.

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