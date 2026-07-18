Su Tuttosport, oltre all’ampio spazio dedicato alla conferenza di Duvan Zapata, l’attenzione è rivolta al mercato degli esterni. Kingsley Ehizibue è seguito dai granata, ma il Toro non è l’unica società sulle sue tracce: “Le richieste d’informazioni per il terzino sono arrivate anche da parte del Valencia”, si legge. Trovare un accordo sull’ingaggio non appare complicato per il Toro, visto che Ehizibue all’Udinese guadagnava 700 mila euro a stagione. “Le ragioni per cui l’affare non si è ancora sbloccato sono altre: la prima è che le priorità del ds granata sono al momento quelle di consegnare ad Abate un portiere titolare e almeno due centrali di difesa”.

Un’altra ragione è la preferenza di Petrachi per Niccolò Fortini. “La trattativa per il viola è però molto complicata, soprattutto per via delle alte richieste economiche della Fiorentina”. Per quanto riguarda il portiere, il Leeds non abbassa le pretese per Perri. Petrachi è poi tornato a bussare alla porta di Orlando Gil. Oggi, nella prima amichevole stagionale, chance per Mascardi.

Dal campo a ciò che lo circonda: “Il tifo organizzato sceglie di rianimare la Maratona”. La protesta, secondo Tuttosport, proseguirà, ma “il tifo organizzato tornerà al Grande Torino”. Questo è quanto dovrebbe emergere dall’incontro tra i gruppi organizzati, in programma domani alle 18 al Filadelfia.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.

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