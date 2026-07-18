È la giornata della prima amichevole del Torino: appuntamento alle ore 17.30 presso il campo sportivo di Pinzolo contro la squadra locale, la quale milita in Prima Categoria. Obiettivo? Concedere minutaggio quanto più possibile ai protagonisti del ritiro. Ignazio Abate cercherà di garantire quanti più minuti ai giocatori che in questi primi giorni hanno messo tanti chilometri nelle gambe (ne sono stati quantificati ben 16 dallo staff di Abate nella sola giornata di ieri, ovviamente con e senza palla). Potrebbero giocare i “veterani” nel primo blocco di partita, poi spazio ai tanti giovani che stanno animando le giornate di Pinzolo (da Luongo in cabina di regia a Carrascosa nella linea difensiva).

Dazn, Torino TV e il divieto per i residenti in Piemonte

PINZOLO, ITALY - JULY 17: Ardian Ismajli of Torino FC during the Torino FC Training Camp on July 17, 2026 in Pinzolo, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

La gara sarà trasmessa in diretta tv su DAZN per gli abbonati al canale e su Torino TV per i titolari di tessera Cuore Granata, che dovranno essere iscritti al sito torinofc.it e aver associato al profilo il numero della tessera. I biglietti per la partita sono disponibili online e direttamente alla biglietteria del campo “Pineta” di Pinzolo nella giornata odierna a partire dalle ore 10. Ricordiamo che è arrivata negli scorsi giorni la decisione del Prefetto di Trento e del Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza in merito all'applicazione del provvedimento del Viminale che vieta le trasferte ai residenti della Regione Piemonte fino al 3 novembre 2026. Dunque, i settori del campo “Pineta” oggi pomeriggio saranno regolarmente aperti al pubblico e, come detto, i biglietti saranno messi in vendita ma i residenti in Piemonte non potranno acquistare i tagliandi né assistere alle partite. La giornata granata a Pinzolo non sarà composta soltanto dall’amichevole contro il Pinzolo. Alle ore 10 si terrà anche l’allenamento di rifinitura a porte aperte. Sia la seduta mattutina sia la gara amichevole saranno seguite in diretta da Toro News che vi porterà dentro al ritiro con video, foto e contenuti in esclusiva.