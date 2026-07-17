Continua a muoversi il mercato del Torino. Dopo l'arrivo di Mascardi dallo Spezia i granata stanno cercando di rinforzare il reparto degli esterni. Una zona del campo che nell'ultimo periodo ha visto tanti cambiamenti. Obrador non è stato riscattato e Petrachi nella conferenza stampa di presentazione di Abate ha confermato che non tornerà a Torino. Lazaro è andato via, Pedersen deve ancora rientrare alla base dopo un ottimo Mondiale con la sua Norvegia, con tanto di gol contro il Senegal e quarti di finale conquistati. In casa Torino regge il nome di Niccolò Fortini.

Il Torino proverà ad alzare l'offerta

PRESTON, ENGLAND - JULY 27: Niccolo Fortini of ACF Fiorentina runs with the ball during the pre-season friendly match between Preston North End and ACF Fiorentina at Deepdale on July 27, 2024 in Preston, England. (Photo by Ben Roberts Photo/Getty Images)

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, quello dell'esterno della Fiorentina resta un nome molto gradito all'ambiente granata. L'interesse non è nuovo, già nell'ultimo mese si era registrato. Il Torino proverà ad alzare l'offerta per il promettente giocatore, canterano della Viola. Occhio però alla concorrenza: il giocatore infatti piace anche al Napoli di Massimiliano Allegri. Non va esclusa la pista estera. Nell'ultima stagione il giocatore ha collezionato complessivamente 26 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Conference League. Nelle ultime settimane la Fiorentina ha registrato un grande numero di innesti con la firma di Paratici, ma anche delle cessioni come Beltran e la recentissima di Gosens.