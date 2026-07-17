Il Torino resta interessato a Fortini: il club cercherà di alzare l'offera per il giocatore della Fiorentina
(Video) - Il Torino di Abate mette benzina nelle gambe
Continua a muoversi il mercato del Torino. Dopo l'arrivo di Mascardi dallo Spezia i granata stanno cercando di rinforzare il reparto degli esterni. Una zona del campo che nell'ultimo periodo ha visto tanti cambiamenti. Obrador non è stato riscattato e Petrachi nella conferenza stampa di presentazione di Abate ha confermato che non tornerà a Torino. Lazaro è andato via, Pedersen deve ancora rientrare alla base dopo un ottimo Mondiale con la sua Norvegia, con tanto di gol contro il Senegal e quarti di finale conquistati. In casa Torino regge il nome di Niccolò Fortini.
Il Torino proverà ad alzare l'offerta
Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, quello dell'esterno della Fiorentina resta un nome molto gradito all'ambiente granata. L'interesse non è nuovo, già nell'ultimo mese si era registrato. Il Torino proverà ad alzare l'offerta per il promettente giocatore, canterano della Viola. Occhio però alla concorrenza: il giocatore infatti piace anche al Napoli di Massimiliano Allegri. Non va esclusa la pista estera. Nell'ultima stagione il giocatore ha collezionato complessivamente 26 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Conference League. Nelle ultime settimane la Fiorentina ha registrato un grande numero di innesti con la firma di Paratici, ma anche delle cessioni come Beltran e la recentissima di Gosens.
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