Di fronte a 200 tifosi si è chiuso il venerdì del Torino a Pinzolo. Domani sarà tempo di prima amichevole contro la squadra locale del Pinzolo. Abate ha fatto lavorare la squadra esclusivamente con il pallone, ha chiesto ritmo e movimenti specifici ai suoi interpreti. Con il pallone (pomeriggio) o senza pallone (mattina) il Torino continua a correre: sono stati quantificati dallo staff tecnico di Abate circa 16 chilometri in media per giocatore nella giornata odierna. Tra i più sollecitati Gaetano Oristanio, il quale deve ancora crescere in condizione fisica. In fase di costruzione il tecnico granata vuole Oristanio stretto verso il centro del campo attraverso un movimento rapido in grado di dare una soluzione al difensore portatore di palla. Oristanio parte, nelle idee originarie di Abate, largo sulla destra. Interessante la posizione di Cesare Casadei: è stato provato sia basso sia più avanzato nel centrocampo. Ovviamente sono tutti esperimenti provvisori, così come è provvisoria la rosa granata visto che al momento è imbottita di giovani della Primavera ed è ancora manchevole dei tre nazionali, oltre che di altri attesi acquisti specie in difesa.

PINZOLO, ITALY - JULY 17: Ignazio Abate Head Coach of Torino FC during the Torino FC Training Camp on July 17, 2026 in Pinzolo, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Chi si è messo in mostra nell’allenamento del pomeriggio è stato Alieu Njie, il quale durante la partitella finale si è reso protagonista di un paio di gol notevoli (soprattutto il secondo). Ha colpito anche il modo in cui Njie ha esultato al triplice fischio della partitella: un piccolo urlo e i pugni in aria, due timidi segnali della voglia di emergere nel corso di questo ritiro in Val Rendena. A proposito di gol bisogna segnalare anche una super marcatura di Giovanni Simeone. L’argentino ha sorretto l’attacco, nell’altra compagine invece Tommaso Gabellini. Duvan Zapata è rimasto in palestra svolgendo lavoro differenziato, così come Emirhan Ilkhan. Probabilmente domani Zapata recupererà la giornata di oggi senza giocare la prima amichevole. Altra nota tecnica: venerdì 17 è stato il primo intero giorno in granata per Diego Mascardi, il quale ha iniziato a sporcarsi i guantoni nella sua nuova esperienza. Mascardi ha fin da subito iniziato a lavorare a stretto contatto con Alberto Paleari e alla squadra dei portieri. Un ultimo aspetto riguarda Andrea Luongo, classe 2008, aggregato dalla Primavera. Ha interpretato alla grande la sessione d’allenamento mettendo a disposizione la sua personalità davanti alla difesa prendendosi parecchi applausi da Abate.

PINZOLO, ITALY - JULY 17: General view of Torino FC during the Torino FC Training Camp on July 17, 2026 in Pinzolo, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Chiudiamo l’approfondimento da Pinzolo con una lecita domanda: chi aspettarsi nell’undici titolare di domani contro il Pinzolo? Paleari parte favorito, davanti a lui Coco, Ismajli e Dellavalle. Oristanio, Ilic, Gineitis e Biraghi a centrocampo. Dietro a Simeone dovrebbero agire Bianay e Casadei. È chiaro che l’undici riportato è puramente ipotetico e in qualsiasi caso la formazione di partenza di domani avrà una valenza molto parziale.