Blackout Torino femminile: contro le prime in classifica non c'è storia
11 gol subiti in tre partite con le prime tre in classifica: il passo è ancora molto diverso
11 gol subiti in tre partite con le prime tre in classifica: il passo è ancora molto diverso
Non riesce il colpaccio delle granata di Francini in casa della squadra da battere
Inizio scoppiettante per tre punti fondamentali: la società dà un piccolo riconoscimento
Proprio quello che serviva: le ragazze di Francini sfruttano l'occasione e staccano il Sedriano
Ripetere la partita d'andata sarebbe il risultato perfetto in un momento di necessità
Partita a senso unico che lascia l'amaro in bocca dopo una gara d'andata diversa...
Se c'è un'immagine della crescita di questa squadra, quella è proprio la differenza tra la prima e la seconda sfida contro le rossoblù
Le ragazze granata escono sconfitte dalla gara casalinga e mancano l'appuntamento con il tris vincente
Non c'è modo migliore di cominciare l'anno se non con una vittoria in trasferta, in uno scontro diretto... sotto gli occhi del presidente
Grande vittoria per la squadra di Francini che può contare su un nuovo innesto... giovanissimo
Nessun volo pindarico, nessun passo più lungo della gamba: la costruzione mattone dopo mattone vuole essere solida
Le giocatrici cresciute nel vivaio granata al raduno della Rappresentativa Nazionale
Contro una capolista imbattuta, il vantaggio si trasforma in una goleada subita: cosa manca ancora alle Torelle?
Il colpaccio è soltanto un miraggio: le granata interrompono la propria striscia positiva
Questo è il momento di dimostrare che la strada intrapresa è veramente quella giusta
La svolta c'è stata, la strada è quella giusta: serve dare conferme, ma per farlo...
La qualità sicuramente non manca, ma il carattere e la grinta messe in mostra sono difficili da raccontare
Qualcuno faceva un certo paragone con il ketchup: se così fosse, le granata dovrebbero approfittarne...
Vittoria in rimonta, vittoria da Toro: l'underdog di Francini inizia a macinare
Se c'è dell'amarezza, è perché la strada è quella giusta...
La giornata delle contraddizioni: l'amarezza porti sorriso e la sconfitta valga come una vittoria
La differenza tra le differenze reti delle due squadre è pari a +21 attualmente
Prosegue la striscia negativa per le ragazze di Francini: la chiave è il lavoro
Le granata sono ancora alla ricerca del primo risultato positivo stagionale: questo è il momento giusto
La prima in Serie C non scaccia i risultati in Coppa Italia: c'è tanto lavoro da fare per le granata
Tre sconfitte su tre in Coppa, ora testa alla Serie C
Le granata inserite nel gruppo 16 con Angelo Baiardo, Moncalieri e Caronnese: esordio il 21 settembre
Le emozioni di un anno senza precedenti alla guida del Toro Femminile, le vittorie, poi la separazione dopo un anno: Serami si racconta ai microfoni di TN
Già allenatore delle formazioni giovanili femminili del Toro: per il tecnico classe 1984 arriva adesso la promozione in prima squadra
Il Torino femminile chiude una stagione trionfale con quattro trofei e guarda con ambizione al salto in Serie C