Torino Femminile, ecco il Torres: se non ora, quando?

Usando un eufemismo, si può dire che l'inizio di stagione per le ragazze granata non è stato dei migliori. Le giocatrici di Francini sono state eliminate dalla Coppa Italia di categoria con tre sconfitte, contro Angelo Baiardo, Caronnese e Moncalieri. L'esordio in Serie C, se si può, è andato anche peggio. La sfida contro la Caronnese di domenica scorsa è stata una goleada per le rossoblù padrone di casa, che hanno surclassato la formazione granata con il risultato di 6-1. Di certo i numeri non aiutano, con quattro partite e una differenza reti complessiva - nelle due competizioni - di -12. Tuttavia, le ragazze granata hanno fatto vedere cose positive e una certa comprensione dei precetti del tecnico Fulvio Francini: buona costruzione, centrocampo con caratteristiche di qualità e attaccanti tecnicamente pericolosi. Ci sono alcune basi, ora è necessario trasformare questi validi principi tattici in punti, che portano serenità, che a sua volta porta altri punti. Per le granata di Francini, però, non c'è tempo da perdere: se non ora, quando?

Torino-Torres, l'avversario non è imbattibile: è il momento giusto

Se il Torino ha cominciato male il proprio campionato di Serie C, il Women Torres Calcio l'ha cominciato anche peggio. In realtà, la stagione della formazione di Sassari non è partita male: in Coppa Italia è arrivata prima una vittoria per 1-8 nel derby sardo contro il Tharros e poi un pareggio nell'altro derby - di Sassari, questa volta - contro l'Atletico Uri. Poi in campionato, però, il Torres ha sfigurato: il primo match è stato una disfatta casalinga. Sul campo del Peppino Sau di Usini si è presentata la Pro Sesto, che con 10 reti segnate e nessuna subita è tornata a Sesto San Giovanni, al confine nord-est di Milano, con un grande risultato. Certo, la Pro Sesto è una formazione di grande livello, ma il Torres ha mostrato una difesa tutt'altro che impenetrabile. Tra i limiti mostrati dal Torino contro la Caronnese, va senza dubbio evidenziata un'eccessiva leggerezza in fase offensiva. Trovarsi di fronte una difesa meno solida potrebbe essere confortante. È chiaro quindi che l'ultimo risultato dia fiducia alle granata di Francini, e questo è positivo a prescindere. Tuttavia, anche abbassare la guardia è sbagliato: il Torres è stato comunque in grado di segnare 8 gol alla prima di stagione. Una partita dalla doppia faccia, che rimane però un'ottima occasione per il Torino Femminile che deve necessariamente cominciare ad esultare: perché non farlo già domani sul campo dell'A.S.D. Bacigalupo?