Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor toro toro femminile Torino Femminile, ecco il Torres: se non ora, quando?

Femminile

Torino Femminile, ecco il Torres: se non ora, quando?

Torino Femminile, ecco il Torres: se non ora, quando? - immagine 1
Le granata sono ancora alla ricerca del primo risultato positivo stagionale: questo è il momento giusto
Davide Bonsignore Redattore 

Oggi davanti ai pupilli di Baroni si presenta il tentativo di mettere in difficoltà il Napoli, ma domani saranno le ragazze granata ad andare a caccia del primo risultato positivo in stagione. Domenica 19 ottobre, a partire dalle 15:30 comincerà la sfida tra Torino Femminile e Women Torres Calcio. La gara contro le ragazze sarde è un'occasione ghiotta per il Toro di Francini che, dopo i risultati deludenti delle prime quattro apparizioni stagionali, ha bisogno più di ogni altra cosa di trovare un primo piccolo sorriso. La sfida del Bacigalupo è il momento perfetto per raggiungere questo risultato.

Torino Femminile: primi risultati negativi, ma ci sono le basi

—  

Usando un eufemismo, si può dire che l'inizio di stagione per le ragazze granata non è stato dei migliori. Le giocatrici di Francini sono state eliminate dalla Coppa Italia di categoria con tre sconfitte, contro Angelo Baiardo, Caronnese e Moncalieri. L'esordio in Serie C, se si può, è andato anche peggio. La sfida contro la Caronnese di domenica scorsa è stata una goleada per le rossoblù padrone di casa, che hanno surclassato la formazione granata con il risultato di 6-1. Di certo i numeri non aiutano, con quattro partite e una differenza reti complessiva - nelle due competizioni - di -12. Tuttavia, le ragazze granata hanno fatto vedere cose positive e una certa comprensione dei precetti del tecnico Fulvio Francini: buona costruzione, centrocampo con caratteristiche di qualità e attaccanti tecnicamente pericolosi. Ci sono alcune basi, ora è necessario trasformare questi validi principi tattici in punti, che portano serenità, che a sua volta porta altri punti. Per le granata di Francini, però, non c'è tempo da perdere: se non ora, quando?

Torino-Torres, l'avversario non è imbattibile: è il momento giusto

—  

Se il Torino ha cominciato male il proprio campionato di Serie C, il Women Torres Calcio l'ha cominciato anche peggio. In realtà, la stagione della formazione di Sassari non è partita male: in Coppa Italia è arrivata prima una vittoria per 1-8 nel derby sardo contro il Tharros e poi un pareggio nell'altro derby - di Sassari, questa volta - contro l'Atletico Uri. Poi in campionato, però, il Torres ha sfigurato: il primo match è stato una disfatta casalinga. Sul campo del Peppino Sau di Usini si è presentata la Pro Sesto, che con 10 reti segnate e nessuna subita è tornata a Sesto San Giovanni, al confine nord-est di Milano, con un grande risultato. Certo, la Pro Sesto è una formazione di grande livello, ma il Torres ha mostrato una difesa tutt'altro che impenetrabile. Tra i limiti mostrati dal Torino contro la Caronnese, va senza dubbio evidenziata un'eccessiva leggerezza in fase offensiva. Trovarsi di fronte una difesa meno solida potrebbe essere confortante. È chiaro quindi che l'ultimo risultato dia fiducia alle granata di Francini, e questo è positivo a prescindere. Tuttavia, anche abbassare la guardia è sbagliato: il Torres è stato comunque in grado di segnare 8 gol alla prima di stagione. Una partita dalla doppia faccia, che rimane però un'ottima occasione per il Torino Femminile che deve necessariamente cominciare ad esultare: perché non farlo già domani sul campo dell'A.S.D. Bacigalupo?

Leggi anche
Asllani-Ilkhan? Baroni boccia la coppia: “Caratteristiche simili, sono alternativi”
Torino, contro il Napoli Baroni punta sul grande ex Simeone

© RIPRODUZIONE RISERVATA