Italia-Irlanda del Nord 2-0, gli azzurri staccano il pass per la finale
Gli azzurri di Gattuso si impongono alla New Balance Arena di Bergamo e volano nella finale di questi playoff per i Mondiali 2026
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Gli undici Azzurri titolari per la semifinale dei playoff per i Mondiali
L'analisi delle cinque azioni che hanno portato ai gol realizzati in questa sfida tra rossoneri e granata valida per il 30° turno di Serie A
L'analisi degli episodi della sfida tra rossoneri e granata
La squadra di D'Aversa avanti per tiri e grandi occasioni, ma a inizio ripresa vengono puniti. I numeri spiegano rimpianti e fragilità.
Le parole dei protagonisti a seguito della partita a San Siro
Le parole dei protagonisti a seguito della partita a San Siro
Le parole del tecnico granata a seguito della partita a San Siro
Le parole dei protagonisti a seguito della partita a San Siro
Il tecnico rossonero commenta il match di campionato
Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Milan e Torino
Il tabellino della trentesima di Serie A
Triplice fischio a San Siro: i granata dopo un buon primo tempo cadono sotto i colpi dei rossoneri. Inutile la rete della speranza di Vlasic
I voti ai protagonisti della sfida di San Siro
Le parole dei protagonisti del match Milan-Torino
Il parziale al termine del primo tempo
Trentesima giornata di campionato: oggi il Torino affronta il Milan di Allegri. Seguite con noi la diretta scritta del match
Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio della sfida tra rossoneri e granata
Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio della sfida tra rossoneri e granata
Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio della sfida tra rossoneri e granata
Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio della sfida tra rossoneri e granata
Le scelte di Allegri e D'Aversa per la 30° giornata di Serie A
Seguite con noi su Toro News tutte le ultime novità sul prepartita di Milan-Torino, gara del 30° turno di Serie A
Le ultime novità sul match tra rossoneri e granata valido per la 30° giornata del campionato di Serie A
La lista dei giocatori granata a disposizione per la gara contro i rossoneri
In centro i ballottaggi ci sono eccome, su tutta la linea: dietro, in mezzo e davanti. I probabili XI di Allegri e D'Aversa
Dopo il netto successo sul Parma, il tecnico granata presenta la trasferta di San Siro contro i rossoneri
Ecco chi sono gli ex attuali di questo match valido per il 30° turno di Serie A
Tutte le info su come seguire in diretta e dove vedere la partita valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A