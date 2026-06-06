"Calcio d'agosto", racconta qualcuno: ma, questo, è un torneo dall'alto carico emotivo. Dopo le due settimane di ritiro in Trentino, la formazione granata avrà un'altra partita in estate, prima dell'inizio della stagione. Lo stadio Partenio della città di Avellino sarà teatro della gara tra i granata e gli irpini, un ottimo test per testare la preparazione e gli eventuali acquisti del Toro una quindicina di giorni prima dell'inizio della Serie A 2026/27.

Avellino-Torino, i dettagli dell'amichevole

La sfida è programmata per sabato 8 agosto 2026 alle ore 20:30 e sarà valida per la quarta edizione del Memorial Sandro Criscitiello, evento annuale che celebra la vita e il contributo alla comunità di Sandro Criscitiello, padre del direttore di Sportitalia, Michele. La partita sarà trasmessa in diretta proprio su Sportitalia e sarà raccontata minuto per minuto nella live qui sul nostro sito. E' già stata aperta la vendita dei ticket per il match ed i prezzi oscillano tra i 17 euro per le curve e i 32 euro per le tribune.