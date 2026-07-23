"Un portiere, due difensori centrali, un esterno destro e molto probabilmente anche un centrocampista centrale". Così apre l'edizione odierna de La Stampa, con una lunga lista dei vuoti da colmare sul mercato del Toro. Il reparto con più necessità è la difesa e Petrachi, ieri presente ad assistere all'amichevole vinta 1-0 contro l'Alcione Milano, conta di dare almeno due difensori ad Abate per la ripresa al Filadelfia dopo il ritiro di Pinzolo. "La pista Comuzzo è complicata perché la Fiorentina non abbassa le richieste, mentre riprendono quota il 22enne inglese Ben Nelson (Leicester) e Lucas Ryan, brasiliano 24enne del Lokomotiv Plovdiv". Aspettando anche il portiere, il Toro comincia a fare le sue valutazioni anche a centrocampo, a causa di un Ilic poco convincente, di Ilkhan e Anjorin ancora acciaccati e dello spostamento di Casadei in avanti: "Si sta mettendo in evidenza il 18enne Andrea Luongo - prosegue La Stampa - ma un aiuto dal mercato potrebbe arrivare e non è escluso un clamoroso ritorno di Mandragora in una trattativa che include anche Comuzzo e Fortini".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa