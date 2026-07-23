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Top 5

Vittoria nella seconda amichevole stagionale per il Torino. Il gol su rigore di Kulenovic ha deciso la sfida contro l'Alcione Milano. Due moduli utilizzati a Pinzolo dal tecnico Ignazio Abate: il 4-2-3-1 nel primo tempo, il 3-4-2-1 nel secondo. Con le gambe pesanti e senza rubare l'occhio i granata hanno comunque messo in vetrina diverse idee. La gara è stata equilibrata nei primi 45 minuti e non si è vista la differenza di due categorie. Nella ripresa, complici i cambi, la partita è un po' cambiata con il Torino più padrone del possesso palla. Vediamo la top-five dell'amichevole tra Torino e Alcione Milano.

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