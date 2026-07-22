Vittoria 1 a 0 del Torino sull'Alcione Milano (formazione di Serie C). Il modulo di partenza di Abate è stato il 4-2-3-1 con Luongo e Gineitis in mediana, Njie sotto punta. Casadei ha agito a destra, Cacciamani a sinistra, Simone prima punta. In difesa scelte obbligate con Coco, Ismajli e Biraghi davanti a Paleari. Tuttavia, la disposizione si è facilmente trasformata nell'originario 3-4-2-1 con Dembele più alto e Cacciamani più basso. A differenza di quanto accaduto con il Pinzolo il capitano del primo tempo del Torino è stato Gineitis. Non sono stati della sfida Ilkhan e Zapata, i quali si sono allenati a parte anche nella seduta di questa mattina. Fuori, inoltre, Siviero, Anjorin, Pellegri e Adams, quest'ultimo aggregatosi a Pinzolo soltanto lunedì dopo l'impegno mondiale. Nel secondo tempo, come consuetudine nelle amichevoli, tanti cambi: ben cinque al 46' e con loro anche il cambio di modulo e il ritorno al 3-4-2-1. La rete decisiva è stata segnata dal dischetto da Kulenovic al 59'. Non ci sono state ammonizioni ed espulsioni.

TORINO (4-2-3-1): Paleari (46' Mascardi); Dembele (46' Aboukhlal), Coco (60' Dellavalle), Ismajli (81' Pellini), Biraghi (69' Carrascosa); Gineitis (46' Ilic)(84' Kugyela), Luongo (69' Dalla Vecchia); Casadei (46' Oristanio), Njie (60' Gabellini), Cacciamani (60' Bianay); Simeone (46' Kulenovic). A disposizione: Cereser, Brezzo, Pellini. All. Abate

ALCIONE: Nava; Pirola, Chierichetti, Sadotti, Baldacchino, Lanzi, Braida, Muroni, Zamparo, Pitou, Morselli. A disposizione: Morazzoni, Mocchi, Andreassi, Galli, Miculi, Rebaudo, Parlati, Invernizzi, Marconi, Gallazzi, Lopes, Zini. All. Cusatis.

MARCATORI: 59' su rigore Kulenovic

AMMONITI/ESPULSI: nessuno

ARBITRO: Dell'Oro; ASSISTENTI: Moscolari, Bergamaschi; IV UFFICIALE: Ricci