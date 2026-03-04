Toro News

Columnist

Le rubriche sono da sempre un valore aggiunto di Toro News. Attraverso le sue rubriche, grazie al lavoro di qualificati opinionisti, Toro News offre ai propri lettori spunti di riflessione ed approfondimenti di carattere indipendente sul Torino e non solo. Le rubriche di Toro News Un appuntamento ogni sera per approfondire e analizzare i temi del presente del Torino e del calcio o per rievocare pagine importanti del passato: Toro News, con le sue rubriche, propone contenuti di qualità da non perdere che esulano dalla linea editoriale del giornale, per garantire la massima pluralità di opinione.
Torino FC v Parma Calcio 1913 - Serie A

Tre quarti di cosa?

M. Cercone

Torna "Granata dall'Europa", rubrica su Toro News di Michele Cercone: "Neanche D'Aversa é riuscito a trovare rimedio agli errori ed orrori della banda del buco granata"

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Cairo e il suo "divide et impera", anche fra i vecchietti

A. Costantino

Torna "Il Granata della Porta Accanto" di Alessandro Costantino: "Il settantaduenne di Masio autore delle scritte contro il presidente e gli anziani all'allenamento del Fila: due facce della stessa…

NUOVE RUBRICHE TORONEWS

D'Aversa il "normalizzatore"

G. Sartori

Torna L'Editoriale del direttore di Toro News Gianluca Sartori: "Il tecnico ha riportato il Toro a un livello più consono alle sue qualità. Ora tre partite per chiudere la salvezza"

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La proprietà dei club di calcio

C. Pennisi

“Sono stati fatti molto errori, e non solo in Italia, da quando si è deciso che il calcio non era più una impresa con finalità per il bene comune”...Torna Loquor, di Carmelo Pennisi

Immagine in evidenza Lavagnetta granata

Lavagnetta Granata: Una possibile quadra?

R. Levi

Dopo mesi di confusione e incertezze, il Torino sembra aver trovato qualche punto fermo. La vittoria col Parma riaccende segnali positivi tra disciplina, ruoli chiari e spirito di gruppo, ma il…

Torino FC v Parma Calcio 1913 - Serie A

Cosa è cambiato?

M. Cercone

Torna "Granata dall'Europa", la rubrica su Toro News di Michele Cercone

NUOVE RUBRICHE TORONEWS (2)

Segnali di vita

E. Tardy

Torna un nuovo episodio di "Prima che sia troppo Tardy", rubrica su Toro News di Enrico Tardy: "Per carità, senza diventare Maradona, ma hanno evidenziato impegno: il requisito fondamentale"

Stadio Filadelfia tifosi

Le vostre lettere

R. T. News

Ci scrivono Sandro e Alberto. “Papà, perché tifiamo Toro?”: se la delusione allontana anche i figli dallo stadio e Vernice, bambini, guerre...

NUOVE RUBRICHE TORONEWS (1)

Essere del Toro

G. Ponta

Torna un nuovo episodio di "La Leggenda e i Campioni", rubrica su Toro News di Gianni Ponta: "Il nostro cuore granata continua a battere. Ma lo fa con una sofferenza che..."

NUOVE RUBRICHE TORONEWS

Il Toro mette la quarta, Cairo fa l'offeso

A. Costantino

Torna "Il granata della porta accanto" la rubrica su Toro News di Alessandro Costantino: "Mentre D'Aversa cambia rotta alla squadra, il presidente usa stratagemmi di comunicazione per passare da…

NUOVE RUBRICHE TORONEWS

Il letame e gli auguri di morte sono utili?

G. Sartori

Torna L'Editoriale del direttore di Toro News Gianluca Sartori: "Il limite è stato oltrepassato e non si può non sottolinearlo"

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L'Iran rinuncia ai Mondiali di calcio

C. Pennisi

"È sempre stato facile giocare a calcio: uno spiazzo, gente desiderosa di correre dietro ad un pallone, porte ricavate alla buona”

Immagine in evidenza Lavagnetta granata

Lavagnetta Granata: Un occhio al futuro

R. Levi

Tra proteste, continue cessioni volte a plusvalenze e strutture incompiute, il Torino vive ancora una volta una stagione sospesa.

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Sal da perdi…

E. Tardy

Torna "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica di Enrico Tardy: "6 punti nelle ultime 10 gare celebrano la dedizione dei “cuore Toro” che purtroppo indossano la maglia granata"

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Quiescenza e disdegno

M. Cercone

Torna "Granata dall'Europa", la rubrica su Toro News di Michele Cercone

NUOVE RUBRICHE TORONEWS (8)

Il coraggio delle calciatrici iraniane

C. Pennisi

"C’è un momento in cui l’onore conta più di qualsiasi paura, ed è un momento che prima o poi arriva per tutti”