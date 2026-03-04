Toro a testa alta a San Siro, ma ai granata restano solo i rimpianti
Torna "La scossa granata", la rubrica su Toro News di Michelangelo Suigo
Torna "La scossa granata", la rubrica su Toro News di Michelangelo Suigo
Serino analizza così i temi in casa Toro dopo Milan-Torino 3-2
Torna "Granata dall'Europa", rubrica su Toro News di Michele Cercone: "Neanche D'Aversa é riuscito a trovare rimedio agli errori ed orrori della banda del buco granata"
Torna "Il Granata della Porta Accanto" di Alessandro Costantino: "Il settantaduenne di Masio autore delle scritte contro il presidente e gli anziani all'allenamento del Fila: due facce della stessa…
Torna L'Editoriale del direttore di Toro News Gianluca Sartori: "Il tecnico ha riportato il Toro a un livello più consono alle sue qualità. Ora tre partite per chiudere la salvezza"
Torna "Lasciarci Le Penne", la rubrica su Toro News di Marco P.L. Bernardi
“Sono stati fatti molto errori, e non solo in Italia, da quando si è deciso che il calcio non era più una impresa con finalità per il bene comune”...Torna Loquor, di Carmelo Pennisi
Torna #CuoreGranata, rubrica su Toro News di Andrea Arena in occasione della festa del papà
Dopo mesi di confusione e incertezze, il Torino sembra aver trovato qualche punto fermo. La vittoria col Parma riaccende segnali positivi tra disciplina, ruoli chiari e spirito di gruppo, ma il…
Torna "La Scossa Granata", di Michelangelo Suigo: "Quattro gol al Parma nel gelo della contestazione"
Torna "Granata dall'Europa", la rubrica su Toro News di Michele Cercone
Serino analizza così i temi caldi in casa Toro dopo la vittoria contro il Parma
Torna un nuovo episodio di "Prima che sia troppo Tardy", rubrica su Toro News di Enrico Tardy: "Per carità, senza diventare Maradona, ma hanno evidenziato impegno: il requisito fondamentale"
Ci scrivono Sandro e Alberto. “Papà, perché tifiamo Toro?”: se la delusione allontana anche i figli dallo stadio e Vernice, bambini, guerre...
Torna un nuovo episodio di "La Leggenda e i Campioni", rubrica su Toro News di Gianni Ponta: "Il nostro cuore granata continua a battere. Ma lo fa con una sofferenza che..."
Nuova Lettera alla Redazione: "Un richiamo che, isolato dal contesto, potrebbe anche apparire condivisibile. Peccato che il contesto esista..."
Torna "Il granata della porta accanto" la rubrica su Toro News di Alessandro Costantino: "Mentre D'Aversa cambia rotta alla squadra, il presidente usa stratagemmi di comunicazione per passare da…
Torna L'Editoriale del direttore di Toro News Gianluca Sartori: "Il limite è stato oltrepassato e non si può non sottolinearlo"
"È sempre stato facile giocare a calcio: uno spiazzo, gente desiderosa di correre dietro ad un pallone, porte ricavate alla buona”
Tra proteste, continue cessioni volte a plusvalenze e strutture incompiute, il Torino vive ancora una volta una stagione sospesa.
Torna "La scossa granata", la rubrica su Toro News di Michelangelo Suigo
Torna la Lettera alla Redazione: "Un anno fa, nella tarda mattinata, arriva la terribile notizia che squarcia i cuori di tutti..."
Serino analizza così i temi di casa Toro dopo la sconfitta di Napoli
Torna "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica di Enrico Tardy: "6 punti nelle ultime 10 gare celebrano la dedizione dei “cuore Toro” che purtroppo indossano la maglia granata"
Torna "Granata dall'Europa", la rubrica su Toro News di Michele Cercone
Dalle S.L.A.S. alle Girls, storia di una fede granata tutta al femminile
Era sotto gli occhi di tutti: serviva una scossa. All’esordio in panchina, D’Aversa restituisce al Toro un’idea e un’intensità che mancavano da mesi
"C’è un momento in cui l’onore conta più di qualsiasi paura, ed è un momento che prima o poi arriva per tutti”
Oggi ci scrive Luca Fabbri: 'Il Torino sembra aver bisogno di una nuova visione, di un progetto capace di restituire entusiasmo, identità e prospettiva'.
Lettera alla redazione, il pensiero di Giorgio Gilardetti: "Dopo aver sentito narrare a fondo del Grande Torino..."