Ritorna l’avvocato Alfieri, investigatore dal cuore granata: il nuovo giallo di Bernardi

“La scomparsa dell'Ottocento”, Fratelli Frilli Editori, è il titolo del nuovo giallo dello scrittore e giornalista torinese Marco P.L. Bernardi, autore per Toronews della rubrica settimanale musical-letteraria “Lasciarci le penne”.

Dopo i successi di pubblico e critica di “Cocktail d'anime”, vincitore del concorso nazionale GialloFestival 2020, e di “Giallo profumo di Limoni”, finalista 2024 del prestigioso premio Ceresio in Giallo, ecco l'atteso ritorno dell'avvocato Alfieri in libreria e su tutte le piattaforme digitali.

Il granatissimo investigatore protagonista dei romanzi del nostro Marco si trova a dover affrontare un'indagine complicata proprio nel momento in cui tutta Torino sta trattenendo il fiato: è domenica 2 maggio 1976 e le due squadre cittadine si contendono lo scudetto, al termine di una volata lunga una stagione.

Durante lo svolgimento delle gare, un uomo disorientato si siede sui gradini della Fontana Angelica in piazza Solferino, perso nella ripetizione ossessiva di una frase latina.

Il misterioso personaggio sembra essere Ottorino Ottolenghi, detto Ottocento, rampollo di una delle più ricche famiglie italiane, per tutti morto stritolato dalla motrice della tranvia per Rivoli trent’anni prima.

Quando Ennio Alfieri, avvocato e investigatore per passione, ebbro di entusiasmo dopo il trionfale pomeriggio trascorso in Maratona, viene informato del ritrovamento di Ottorino, amico d’infanzia, fatica a crederci. Ricostruire gli anni perduti di Ottocento, tra la morte e la presunta ricomparsa, e dare un senso alle farneticazioni sibilline dello strano individuo della fontana diventa la sua nuova missione.

“La scomparsa dell'Ottocento” è l'occasione per ritrovare i personaggi e lo stile di Bernardi e per rivivere gli atti conclusivi della rincorsa granata all'ultimo tricolore: un'immersione adrenalinica in una vicenda gialla velata di noir, concomitante con la pagina più gloriosa della nostra storia calcistica recente.