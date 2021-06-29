Toro News

RisorgimenToro

Avvocato e mediatore civile e commerciale. Socio Fondatore dei Giuristi Granata - Toro Club Marco Filippi, dell'Associazione Curva Primavera per la Fondazione Stadio Filadelfia e dell'Associazione ToroMio. Massimiliano Romiti è l'attuale presidente del Comitato NOIF "Nelle origini il futuro" che unisce a ToroMio associazioni di varie tifoserie italiane nella promozione di una proposta di legge che introduca la partecipazione popolare nel mondo del calcio e dello sport.
ToroMio

Il niet di Lotito

M. Romiti

Goal di Lotito nei minuti di recupero e si va ai supplementari

NUOVE RUBRICHE TORONEWS

Il prossimo di Davide

M. Romiti

Nuovo appuntamento con "RisorgimenToro", la rubrica su Toro News di Massimiliano Romiti: "Il prossimo di Davide è chi lo farà vivere con il suo amore...."

Maratona

I due presidenti

M. Romiti

Torna RisorgimenToro, la rubrica di Massimiliano Romiti: “ Vi racconto una bella storia, bella e vera. Esiste un calcio dove i presidenti sono due”

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Gigi Meroni, 15/10/1967

M. Romiti

Torna "RisorgimenToro", al rubrica di Massimiliano Romiti: "

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Si doveva rimanere là

M. Romiti

Nuovo appuntamento con "RisorgimenToro", la rubrica su ToroNews di Massimiliano Romiti: "Dedico questo articolo alla prima vittoria italiana a Wimbledon e ai granata appassionati di tennis"

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Oro e Toro

M. Romiti

Torna RisorgimenToro, la rubrica a cura di Massimiliano Romiti, con un nuovo appuntamento

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Nuovo inizio

M. Romiti

Torna RisorgimenToro, la rubrica a cura di Massimiliano Romiti, con un nuovo appuntamento

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Stay hungry, stay foolish…

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SuperLega? SuperToro!

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Il cambio della guardia

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Massimiliano Romiti

Contro ogni logica

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Buongiorno Filadelfia!

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Una buona notizia

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Qualcosa di nuovo

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La gabbia maledetta

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500 Turbo

M. Romiti

Torna l’appuntamento con RisorgimenToro, la rubrica di Massimiliano Romiti

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Stati Generali Granata

M. Romiti

Torna l’appuntamento con RisorgimenToro, la rubrica di Massimiliano Romiti: "Stati Generali Granata"

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Se il Toro perde il suo sapore...

M. Romiti

Torna l’appuntamento con RisorgimenToro, la rubrica di Massimiliano Romiti: "Questa rischia di essere l'estate più assurda di sempre"

Romiti 1

Cerco un centro di gravità permanente…

M. Romiti

Torna l’appuntamento con RisorgimenToro, la rubrica di Massimiliano Romiti: "I cuori di noi granata sono attratti irresistibilmente da tutto ciò che ha sapore di Toro"

Romiti 1

II Toro non è un'idea!

M. Romiti

Torna l’appuntamento con RisorgimenToro, la rubrica a cura di Massimiliano Romiti. In questa puntata natalizia spazio al Dna granata

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La gente di Don Aldo

M. Romiti

Torna l’appuntamento con RisorgimenToro, la rubrica a cura di Massimiliano Romiti

Romiti 1

Eppur si muove

M. Romiti

Torna l’appuntamento con RisorgimenToro, la rubrica a cura di Massimiliano Romiti

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Una questione di educazione

M. Romiti

L’altro giorno sono rimasto esterrefatto nel leggere su internet che Mundo Deportivo, quotidiano spagnolo di Barcellona, ha divulgato questa notizia, poi ripresa da varie agenzie e altre testate. Il…

Massimiliano Romiti

La posta in Palio

M. Romiti

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Massimiliano Romiti

Grandi coppie, grandi coppe!

M. Romiti

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Massimiliano Romiti

Cottarella

M. Romiti

Torna l'appuntamento con la rubrica "RisorgimenToro" di Massimiliano Romiti