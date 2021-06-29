Il niet di Lotito
Goal di Lotito nei minuti di recupero e si va ai supplementari
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Nuovo appuntamento con "RisorgimenToro", la rubrica su Toro News di Massimiliano Romiti: "Il prossimo di Davide è chi lo farà vivere con il suo amore...."
Torna RisorgimenToro, la rubrica di Massimiliano Romiti: “ Vi racconto una bella storia, bella e vera. Esiste un calcio dove i presidenti sono due”
Torna "RisorgimenToro", al rubrica di Massimiliano Romiti: "
Nuovo appuntamento con "RisorgimenToro", la rubrica su ToroNews di Massimiliano Romiti: "Dedico questo articolo alla prima vittoria italiana a Wimbledon e ai granata appassionati di tennis"
Torna RisorgimenToro, la rubrica di Massimiliano Romiti
Nuovo appuntamento con "RisorgimenToro", la rubrica su Toro News di Massimiliano Romiti: "A nome di tutti noi, che ne siamo 'eredi', mi auguro quindi che riusciremo ad essere degni di questo eroe…
Per un giocatore di calcio vincere vuol anche dire suscitare emozione e sogni nei suoi tifosi. Se lo fossi, ne sarei felice
Torna RisorgimenToro, la rubrica a cura di Massimiliano Romiti, con un nuovo appuntamento
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Torna l’appuntamento con RisorgimenToro, la rubrica di Massimiliano Romiti: "Stati Generali Granata"
Torna l’appuntamento con RisorgimenToro, la rubrica di Massimiliano Romiti: "Questa rischia di essere l'estate più assurda di sempre"
Torna l’appuntamento con RisorgimenToro, la rubrica di Massimiliano Romiti: "I cuori di noi granata sono attratti irresistibilmente da tutto ciò che ha sapore di Toro"
Torna l’appuntamento con RisorgimenToro, la rubrica a cura di Massimiliano Romiti. In questa puntata natalizia spazio al Dna granata
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L’altro giorno sono rimasto esterrefatto nel leggere su internet che Mundo Deportivo, quotidiano spagnolo di Barcellona, ha divulgato questa notizia, poi ripresa da varie agenzie e altre testate. Il…
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