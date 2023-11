Il cambio della guardia

L'altra sera non ero, come penso gran parte dei fratelli granata, davanti allo schermo per guardare Ucraina-Italia. D'altronde c'era da seguire il nostro capitano "morale" Alessandro Buongiorno e quindi, al di là dell'importanza della qualificazione europea in palio, valeva la pena guardare quella partita. Per ironia del destino mi trovavo, invece, "dentro" lo schermo, ospite ad Orgoglio Granata su GRP a fianco del collega avvocato e rubricista di Toro News Enrico Tardy. E così, nel corso della trasmissione, era possibile seguire la partita solo a spizzichi e bocconi, più che altro nelle pause e per tramite dei racconti di seconda mano di chi poteva accedere alla videocronaca. Si viene in questo modo a sapere che Buongiorno tiene bene botta, mentre sul finire entra anche un altro nome a me molto caro, Matteo Darmian. L'anno prima di Bilbao, anziché abbandonare il Toro, come D'Ambrosio, subito evacuato all'Inter in cerca di rapidi denari, si fermò sotto la Mole ad un ingaggio molto basso, riferendo che lo doveva al club che aveva creduto in lui.