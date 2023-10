Ma il vero motore di questo Torino dovrebbero essere i 4 centrocampisti dove, salvato D'Artagnan Tameze, secondo me molto positivo in questo avvio di campionato, i tre confermati moschettieri Vlasic, Ilic e Ricci, contro ogni logica, invece di migliorare il rendimento, al momento, sono stati l'ombra di loro stessi. Ed il risultato è stato quello di vedere nel complesso un Torino che ha lasciato molto a desiderare. Abbiamo confermato tre ottimi giocatori di età non avanzata e sono loro la chiave del sospiratissimo "salto di qualità" dopo l'innesto di Duvan. Lo penso veramente, al di là degli sconfortati lamenti di molti fratelli di fede circa una loro asserita e effettiva inadeguatezza. Pensiero che, certo, alcuni recenti calci piazzati ripetutamente non alzati da terra possono anche avere suggerito. Contro ogni logica, poi, il Torino FC non aveva una prima squadra femminile, aveva una squadra Primavera che giocava fuori provincia da più stagioni (ora almeno siamo in cintura di Torino come un tempo) e ha un Fila senza Primavera e ancora troppo chiuso, per poi tacere di un centro sportivo giovanile che ancora aspetta la posa della prima pietra. Tutte queste cose, prima o poi, dovranno andare a posto e, quando succederà, sono certo che vedremo così spalancarsi la possibilità di un Toro, via via, più forte e amato.