Buongiorno Filadelfia!

È arrivato il rompete le righe...buon campionato e decimo posto. Il Toro ha giocato degnamente, ma continua a restare un eterno incompiuto. Per la rabbia scorata dei suoi tifosi che proprio non ce la fanno a vedere questo bicchiere mezzo pieno, resta sempre a metà, come la classifica.

I giocatori vanno in vacanza mentre Juric resta e questa per me è una buona notizia perché con lui il Toro ha preso a suonare un gradevole spartito tattico. Ma devono essere ingaggiati più musicisti e ancora più bravi. Vagnati prendi nota. I ragazzi sono bravi e si impegnano, ma per salire di tono qui ci vuole, minimo, un portiere migliore, degli esterni più affidabili, uno o due (se parte Vlasic) centrocampisti del livello di Ricci ed Ilic ed un bomber che la metta dentro con costanza da affiancare al valido Tony. E poi bisogna tenere conto che senza due squadre oggi non si va da nessuna parte e tantomeno in Europa. Questi i compiti delle vacanze per il Torino FC, ma faccio volentieri una nota di merito alla società dopo la chiusura del campionato. Per una settimana il Fila, se non è stato proprio aperto, è stato almeno "socchiuso". Nella settimana dopo Torino-Inter ci sono stati infatti, che io sappia, vari eventi organizzati dal Torino FC stesso (festa delle giovanili, torneo dei partners commerciali) o da importanti associazioni granata quali Circolo Soci Torino FC, Associazione ex-calciatori e Associazione ToroMio.