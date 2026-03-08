Il settore giovanile è sempre stato un fiore all’occhiello del Torino FC, un patrimonio dalla grande importanza strategica che, nel corso della storia granata, ha rivestito un ruolo spesso decisivo. Chi saranno i campioni di domani? Quali saranno gli allenatori che dovranno guidarli nel loro percorso di crescita? Quali sono le strategie decise dalla società per la produzione di calciatori professionisti? Informazioni, notizie ed approfondimenti su tutto questo e molto altro saranno disponibili in questa sezione. Tutto sul settore giovanile del Torino FC Dalla Primavera alla Scuola Calcio, in questa sezione racconteremo tutto ciò che accade ai giovani del Torino: cronache, pagelle, dirette, classifiche, ultimi risultati. I calciatori granata di domani potrebbero passare da qui.