Chi è Sandrucci: il 2007 nato in maglia granata che oggi brilla in Primavera
Numero 30 sulle spalle, la giovane ala sta trascinando la squadra di Baldini dopo un inizio di stagione complicato
Numero 30 sulle spalle, la giovane ala sta trascinando la squadra di Baldini dopo un inizio di stagione complicato
L'Under 15 porta a casa i tre punti nel maschile, l'Under 19 femminile chiude il campionato regionale
Da 1.88 gol incassati a partita fino a dicembre a 0.64 nell'anno nuovo: il trend che premia il Toro
Vittoria cinica e spregiudicata della squadra di Baldini che guadagna tre punti fondamentali
Come cambia la classifica del Primavera 1
Le pagelle dei granata al termine della sfida con gli scaligeri
Segui la diretta testuale di Verona-Torino del Primavera 1
Le scelte di Baldini in vista della gara contro il Verona
Le partite al maschile e al femminile per le squadre giovanili granata
Il Verona è in crisi e cerca rivalsa, il Torino sta bene ma ha un conto in sospeso proprio con gli scaligeri
I fattori che hanno contribuito all'inversione di rotta del Torino
La Under 19 solleva il trofeo regionale dopo un dominio, nel maschile sorride ancora la Under 15
Dalla centralità alla fascia tolta, poi il cambio di rotta: Gabellini si rilancia
Il commento del tecnico granata al termine della grande vittoria contro i nerazzurri
Liema Olinga incanta, Bonacina chiude il poker: regalo granata per Baldini nel giorno del suo compleanno
Il programma e i risultati del trentesimo turno di Primavera 1
I ragazzi di Baldini mandano un messaggio forte in ottica salvezza battendo l'Inter con una rimonta da manuale
Trentesima giornata di campionato Primavera 1: seguite con noi la diretta testuale dell'incontro
Le scelte dei tecnici per l'incontro di oggi
Match day in mattinata per la squadra di Baldini
Momenti di forma opposti, stessa esigenza di punti: Inter e Torino lottano per diversi obiettivi ma devono entrambe consolidare la propria posizione
Le partite delle Under granata nel fine settimana
La Nazionale Under 19 e la Under 18 bussano in casa granata
Sotto nel punteggio, il Torino spesso ha saputo reagire
L'Under 15 si riprende il successo, nel Femminile è rivincita per l'Under 19
Le pagelle ai giocatori granata dopo la partita contro il Lecce
Primo tempo in affanno per i granata, nella ripresa Sandrucci regala il pareggio
Ventinovesima di campionato: il Torino pareggia a Lecce, come cambiano le gerarchie
Le scelte dei due tecnici per l'incontro di oggi
Si alza l'asticella della difficoltà per il Toro contro un Lecce lanciato in zona playoff. Baldini, squalificato, ragiona sulle scelte