Il Toro femminile Under 19 cade sul più bello. Dopo un percorso strepitoso a livello regionale il Toro si qualifica alla fase Nazionale dove però si deve arrendere in finale al Catania. Il punteggio finale recita 0-2 per le siciliane, che si aggiudicano lo Scudetto Nazionale nella gara disputata allo Stadio Città dell’Aria di Guidonia Montecelio. Per le torelle si tratta della terza finale scudetto negli ultimi quattro anni, di cui due perse con la Roma e una persa con il Catania. Il primo tempo termina a reti bianche 0-0, mentre nei primi minuti del secondo tempo il Catania va in vantaggio. Arriva poi la rete che chiude i conti e porta il punteggio sul 2-0. Da segnalare un rigore dubbio non concesso al Toro a un quarto d'ora dall'inizio del secondo tempo, che avrebbe potuto cambiare le sorti della partita. Nonostante il risultato, le ragazze granata hanno disputato un’ottima partita, confermando quanto di buono hanno mostrato nel corso della stagione. Si chiude così un percorso molto positivo che ha visto il Torino raggiungere la finale nazionale dopo una serie di prestazioni di grande valore.

Finale Scudetto Nazionale U19 femminile, Torino-Catania: il tabellino

Marcatrici: Buscemi (C), Milazzo (C)

TORINO: Cornaglia; Zoa, Degani, Nota, Raballo; Cavaglia, Guarini, Longo; Altafin, Nardi, Dolza Cogni. A disposizione: Gonella, Falconi, Armellini, La Rocca, Cortese, Romano, Scolamiero, Gullo, Cardonati. Allenatore: Battaglino.

CATANIA: Orlando; Saraniti, Ardita, Di Vittorio, Bilardi, Lanteri, Milazzo, Russo, Ferlito, Buscemi, Sciuto. A disposizione: Catania, La Porta, Guglielmino, Crimi N., Crimi C., Gallo, Compagnini. Allenatore: Massimino.