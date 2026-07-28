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Il reparto arretrato del Torino sta iniziando a prendere forma: Eray Cömert è sbarcato pochi minuti fa all'aeroporto di Torino. Il difensore centrale svizzero classe 1998, fresco di addio al Valencia come annunciato nel suo toccante messaggio social ai tifosi spagnoli, è pronto a iniziare ufficialmente la sua nuova avventura nel campionato italiano.

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Ad attenderlo in città c'era la dirigenza, pronta a definire gli ultimi dettagli burocratici dell'operazione. La giornata di oggi sarà fondamentale: nel pomeriggio il giocatore sosterrà i consueti test e visite mediche di rito, prima di recarsi in sede per la firma sul contratto che lo legherà alla sua nuova squadra. Dopo le esperienze con Basilea, Valencia, Nantes e Real Valladolid, il centrale della Nazionale elvetica porta in dote forza fisica ed esperienza internazionale. Un rinforzo di spessore per la difesa, pronto a mettersi subito a disposizione del tecnico granata Ignazio Abate dopo l'ufficialità.