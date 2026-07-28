Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal presidente della FIGC Giovanni Malagò durante il consiglio federale, mettendo fine a settimane di indiscrezioni e tracciando l'inizio di un nuovo corso azzurro. Ma le novità per il rilancio del nostro calcio non finiscono qui: secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, a breve è attesa anche la formalizzazione di Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico.

Nazionale, il punto post Maldini

Un doppio colpo di grande spessore per la FIGC. La scelta di affidare la panchina a Mancini, unita all'esperienza e all'equilibrio di Ranieri dietro la scrivania, rappresenta un segnale chiaro: la Federazione punta su profili di alto livello internazionale e di comprovata leadership per rifondare il movimento e ripartire subito con un progetto solido e ambizioso. Si riparte quindi da Roberto Mancini (ex allenatore dell'Arabia Saudita nella stagione 2023-2024 dopo l'esperienza già alla guida della nazionale Italiana). L’ex ct conosce già l’ambiente della Nazionale e rappresenta una soluzione di esperienza. Per la struttura dirigenziale prende invece quota Claudio Ranieri. L’ex senior advisor della Roma assumerebbe il ruolo di direttore tecnico - che avrebbe ricoperto Maldini - affiancando Mancini nella gestione del progetto sportivo e nel coordinamento dell’area tecnica.