Inter-Torino 2-1, l'analisi dei gol: marcature granata sbagliate entrambe le volte F. D. Milano Federico De Milano 5 febbraio - 17:00 5 febbraio

Le reti di Bonny e Diouf che hanno deciso la gara di Coppa Italia tra Inter e Torino sono state caratterizzate da errori in marcatura evidenti