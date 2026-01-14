Coppa Italia, Lazio in semifinale: battuto il Bologna ai rigori
Ecco l'ultima qualificata alla fase successiva di Coppa Italia
Ecco l'ultima qualificata alla fase successiva di Coppa Italia
Le reti di Bonny e Diouf che hanno deciso la gara di Coppa Italia tra Inter e Torino sono state caratterizzate da errori in marcatura evidenti
A Monza l'incontro di Coppa Italia termina con quattro ammonizioni complessive: metro arbitrale uniforme ed episodi chiave valutati correttamente
Le parole dei protagonisti al termine del match tra nerazzurri e granata
Le parole dei protagonisti al termine del match tra nerazzurri e granata
Le parole dei protagonisti al termine del match tra nerazzurri e granata
Le parole del tecnico nerazzurro al termine del match contro i granataa
Le parole dell'allenatore del Torino in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Inter che è costata l'eliminazione dalla Coppa Italia
Le dichiarazioni dell'attaccante del Torino dopo la sconfitta a Monza contro l'Inter nei quarti di finale di Coppa Italia
Le parole del tecnico granata al termine del match contro i nerazzurri
Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Coppa Italia tra Inter e Torino
Ecco come cambia il tabellone della Coppa Italia 2025/26 dopo il primo verdetto
Il tabellino del match: chi è finito sul taccuino del direttore di gara
I voti ai protagonisti dei quarti di finale di Coppa Italia
A passare il turno in Coppa Italia sono i nerazzurri che staccano il pass per la semifinale grazie alle reti di Bonny e Diouf
Il commento del primo tempo della sfida tra nerazzurri e granata nel quarto di finale di Coppa Italia che si gioca a Monza
Seguite con noi la diretta testuale di Inter-Torino, quarti di Coppa Italia
Le parole dei protagonisti del match poco prima del calcio d'inizio
Le parole del direttore sportivo granata poco prima del calcio d'inizio
Le parole dei protagonisti del match poco prima del calcio d'inizio
Le scelte di formazione ufficiali di Baroni e Chivu per questa sfida dei quarti di finale di Coppa Italia a Monza
Seguite con noi tutte le ultime novità sul prepartita dell'incontro odierno grazie ai nostri inviati allo stadio
Le ultime novità sui quarti di finale di Coppa Italia che si giocheranno alle ore 21:00
Per il Torino la Coppa Italia può essere un trampolino di lancio: c'è un trend da invertire. Inoltre può fornire un accesso all'Europa
I granata affrontano i nerazzurri in questo quarto di finale di Coppa Italia: passare il turno sarà molto complicato
Si va verso il tutto esaurito nel settore ospiti per la trasferta di Coppa Italia all’U-Power Stadium
Negativo il bilancio con l'arbitro che dirigerà l'incontro dei quarti di finale
Si avvicinano i quarti di finale: ecco le designazioni arbitrali
Si avvicina il prossimo incontro di Coppa Italia, al via la vendita per il Settore ospiti
L'analisi sulla prestazione del direttore di gara nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia