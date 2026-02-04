Inter-Torino 2-1, Bonny: “Sempre complicato contro i granata”

In seguito alla sfida dei quarti di Coppa Italia tra Inter e Torino, Ange-Yoan Bonny ha commentato la sfida ai microfoni di Mediaset. Di seguito le sue dichiarazioni.

Vittoria contro il Torino e semifinale... "Il Torino è un avversario sempre complicato. Siamo contenti. Infortunio? Ho un po' di dolore. Vogliamo sempre lottare e oggi abbiamo fatto bene"