Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor coppa italia news Inter-Torino 2-1, Bonny: “Sempre complicato contro i granata”

POSTPARTITA

Inter-Torino 2-1, Bonny: “Sempre complicato contro i granata”

Inter-Torino 2-1, Bonny: “Sempre complicato contro i granata” - immagine 1
Le parole dei protagonisti al termine del match tra nerazzurri e granata
Redazione Toro News

In seguito alla sfida dei quarti di Coppa Italia tra Inter e Torino, Ange-Yoan Bonny ha commentato la sfida ai microfoni di Mediaset. Di seguito le sue dichiarazioni.

Vittoria contro il Torino e semifinale... "Il Torino è un avversario sempre complicato. Siamo contenti. Infortunio? Ho un po' di dolore. Vogliamo sempre lottare e oggi abbiamo fatto bene"

LEGGI ANCHE

Quanto potenziale c'è nel reparto d'attacco? "Sì, qui ci sono tanti attaccanti che fanno bene. Siamo tutti a disposizione del gruppo e speriamo di continuare tutti così"

Leggi anche
Inter-Torino 2-1, Chivu: “Nel finale è venuto fuori l’orgoglio degli avversari”
Inter-Torino 2-1, Baroni in conferenza: “Obrador l’ho visto bene, ma aveva...

© RIPRODUZIONE RISERVATA