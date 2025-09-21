Le pagelle di Milan-Torino 3-2: Prati rivedibile, clonate Nikola Vlasic
I voti ai protagonisti della sfida di San Siro
I voti ai protagonisti della sfida di San Siro
I voti ai protagonisti della sfida valevole per la 29esima giornata di Serie A 2025/26
I voti e i giudizi alla sfida tra partenopei e granata
I voti e i giudizi alla sfida tra granata e biancocelesti valida per la 27^ giornata di Serie A: ottime prestazioni per gli attaccanti e Obrador
I voti ai protagonisti della sfida del Ferraris
I voti alla squadra di Baroni dopo la partita contro il Bologna di Italiano
I voti alla squadra di Baroni dopo la partita contro la Fiorentina dell'ex Vanoli
I voti ai protagonisti dei quarti di finale di Coppa Italia
I granata tornano a vincere e lo fanno in casa contro i giallorossi nel 23° turno di Serie A: regge bene la difesa, Zapata lotta molto ma non trova il gol
Le pagelle al termine della sfida con i lariani
Le pagelle al termine della sfida con i giallorossi: troppi errori si pagano
Il Toro vola ai quarti di finale di Coppa Italia battendo la Roma sulle ali dei gol di Adams e Ilkhan che fanno una grande gara
I voti e i giudizi ai calciatori in campo nella sfida del 20° turno: gli attaccanti schierati in campo dal primo minuto non incidono affatto
I voti alla sfida tra granata e bianconeri
I voti alla sfida tra gialloblù e granata per la 18^ giornata del campionato di Serie A con il successo dei granata che fa iniziare bene il 2026
Le pagelle ai protagonisti della sfida valida per la 17esima giornata di Serie A
I voti ai protagonisti della sfida valida per la 16esima giornata di Serie A 2025/2026
I voti e i giudizi ai giocatori presenti in campo nella sfida tra granata e grigiorossi valida per la 15^ giornata di Serie A
I voti ai protagonisti della sfida valevole per la 14esima di Serie A 2025/2026
I voti ai protagonisti della sfida del Via del Mare
I voti ai calciatori in campo in questo Torino-Como del 12° turno di Serie A: brutta sconfitta per i granata di Baroni
I voti ai protagonisti della sfida valevole per l'undicesima giornata di Serie A 2025/26
I voti ai granata dopo il pareggio contro i toscani
I voti ai protagonisti della sfida del Dall'Ara
I voti ai protagonisti della sfida valevole per l'ottava giornata di Serie A 2025/26
I voti ai protagonisti della sfida valevole per la settima giornata di Serie A 2025/26
I voti ai protagonisti della sfida valida per la sesta giornata della Serie A 2025/26
I voti dei protagonisti della sfida valida per la quinta giornata di Serie A 2025/2026
In Torino-Pisa di Coppa Italia sono promosse le prestazioni di Nkounkou, Casadei e Pedersen che si sono fatti vedere bene
I voti ai protagonisti della sfida valida per la quarta giornata di Serie A 2025/2026