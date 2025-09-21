Le pagelle di Torino-Lazio 2-0: spicca Gineitis, Zapata e Simeone trascinano F. D. Milano Federico De Milano 1 marzo - 19:05 1 marzo

I voti e i giudizi alla sfida tra granata e biancocelesti valida per la 27^ giornata di Serie A: ottime prestazioni per gli attaccanti e Obrador