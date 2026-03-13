Termina Torino-Parma, è il momento delle pagelle. Vittoria rotonda e meritata per il Torino, che supera 4-1 il Parma. Prestazione convincente e quattro gol: una partita che fa capire come D'Aversa stia cancellando i problemi mentali che attanagliavano lo spogliatoio.
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Le pagelle di Torino-Parma 4-1: con Vlasic e tre punte così non si può rischiare la B
I voti ai protagonisti della sfida valevole per la 29esima giornata di Serie A 2025/26
Per quanto riguarda i singoli, i tre attaccanti trascinano: Simeone, Adams e Zapata in grande spolvero, ma dietro di loro c'è un Vlasic sempre positivo.
DI SEGUITO LE PAGELLE DI TORINO-PARMA 4-1
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