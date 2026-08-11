Il destino gli ha messo davanti la squadra della sua città: Diego Mascardi può debuttare con il Torino proprio contro la Carrarese, nella prima sfida ufficiale della stagione granata in Coppa Italia. Il portiere classe 2006, arrivato in estate dallo Spezia come investimento per il futuro, si trova così davanti a un incrocio particolare: affronterà la squadra di Carrara, la città dove è nato e ha iniziato a giocare, ma lo potrà fare con la maglia del Toro e davanti al proprio nuovo pubblico.

La scelta spetta ad Abate, che in porta non ha ancora una gerarchia definitiva. Il Torino lavora per portare in granata un estremo difensore destinato a giocarsi il posto da titolare, Lucas Perri, in pole da alcune settimane, ma Mascardi ha sfruttato il ritiro per guadagnare considerazione. Ha giocato le amichevoli con personalità, si è fatto trovare pronto tra i pali e ha confermato una delle caratteristiche che lo hanno portato al Torino: la capacità di partecipare al gioco con i piedi. Il salto dalla Serie B alla Serie A è appena iniziato, ma il classe 2006 pare pronto per farlo, per questo Abate può affidargli la porta in Coppa Italia dandogli la prima occasione ufficiale per misurarsi con il calcio dei grandi con la maglia del Toro. E il sorteggio, quasi fosse una sceneggiatura già scritta, gli ha messo davanti proprio la Carrarese.

Da Carrara allo Spezia, fino alla chiamata del Toro

A Carrara, Diegomuove i primi passi nel calcio con il, società dilettantistica della sua città. È da lì che, a soli 14 anni, lo nota lo Spezia, che sceglie di puntare su di lui inserendolo nel proprio settore giovanile. Mascardi percorre tutte le tappe del vivaio ligure, cresce fino alla Primavera e comincia ad avvicinarsi alla prima squadra, mentre arrivano anche le convocazioni con le Nazionali giovanili: Under 17, Under 18 e Under 19. Il salto tra i professionisti arriva nell'ultima stagione, quando lo Spezia gli concede spazio con continuità. Sono 18 le presenze complessive tra campionato e Coppa Italia, con 28 gol subiti, in un'annata complicata per la squadra ligure, conclusa con la retrocessione in Serie C. Per Mascardi, invece, è la stagione che gli permette di fare un altro passo: le prestazioni con lo Spezia gli valgono la prima convocazione con l'Italia Under 21 e l'esordio il 5 settembre 2025 contro il Montenegro. Poi arriva il Torino, che lo inserisce nel proprio progetto per il futuro. Un futuro che, però, potrebbe cominciare prima del previsto: a meno di vent'anni, Mascardi ha la possibilità di difendere per la prima volta la porta granata in una partita ufficiale e farlo proprio contro la Carrarese. Non ha mai giocato per la squadra della sua città. Ma sarà proprio quella squadra a trovarsi davanti nel giorno in cui potrebbe cominciare la sua storia con il Toro.