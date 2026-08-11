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L'evoluzione del Torino di Abate

Pochissimo e potremo assistere al debutto ufficiale del Torino di Abate. Sono passati due mesi dall'ufficialità del tecnico di Sant'Agata de' Goti sulla panchina del Torino. Sono arrivati giocatori, se ne sono andati altri e ancora si dovrà assistere a diversi movimenti di calciomercato, in uscita e in entrata. In questi due mesi è passato un ritiro, a Pinzolo, e sono passate sei amichevoli. A quattro giorni dalla prima partita ufficiale della prima stagione in granata di Abate, il 15 agosto contro la Carrarese, scopriamo in che modo è evoluto il Torino del tecnico ex Juve Stabia dal giorno zero ad oggi.

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