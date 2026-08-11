Cosa serve per finanziare il mercato in entrata? La moneta. Dove si ottiene questa? Dalle cessioni. Regola base del mercato, un mantra da cui non si scappa. Ecco così che in casa Torino si valutano idee di questo genere per poter finanziare altri colpi in entrata. Uno di questi è proprio Gvidas Gineitis: canterano granata, entrato in pianta stabile in prima squadra con Ivan Juric sulla panchina del Torino, il centrocampista ha raccolto sempre più minutaggio fino a diventare un elemento molto importante della rosa granata. Il classe 2004 ha raccolto minuti ed esperienza, ma ha anche incrementato il suo valore e le attenzioni sul suo conto di certo non mancano.

Gineitis, Red Bull Salisburgo forte sul giocatore

AVELLINO, ITALY - AUGUST 8: Gvidas Gineitis of Torino FC reacts during the Pre-Season Friendly match between US Avellino and Torino FC at Stadio Partenio on August 8, 2026 in Avellino, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Il Red Bull Salisburgo si è fatto avanti per il lituano. Il mondo Red Bull è molto attento a questi profili e storicamente grazie alla sua grande rete di scouting i club sotto quel marchio sono arrivati prima dei top team per assicurarsi le famose gemme grezze. La trattativa tra gli austriaci e i granata può entrare nel vivo, il club piemontese valuta il lituano intorno ai 15 milioni di euro. È lui il profilo che il Torino sacrificherebbe per fare cassa. A conti fatti è uno dei canterani ad essere cresciuti di più in queste stagioni. Certo, con Vanoli sembrava poter essere più incisivo anche sotto porta, però l'apporto in fase di non possesso non è mai venuto meno. Inoltre, la sua cessione garantirebbe al Torino una plusvalenza pura essendo arrivando dal vivaio granata (prelevato dalla Spal per la Primavera). Gli interessi sul suo conto ci sono sempre stati e anche le dichiarazioni dell'agente del giocatore ne sono una prova. Su di lui non c'è mai stata una certezza di permanenza. Il club austriaco non si è fermato al solo Gineitis, ha chiesto informazioni anche per Njie. Ma qui la volontà del Torino è netta: lo svedese non è in vendita, a meno di cifre fuori mercato. Un discorso analogo a quello fatto per Cacciamani.