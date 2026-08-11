Nel precampionato che ha visto un Torino in crescendo c'è un altro nome che ha ben figurato. Si tratta di Fitz-Jim, che da quando è approdato in granata ha subito mostrato le sue qualità migliori. Cosa molto positiva è la velocità con cui l'ex Ajax si è inserito immediatamente nel gruppo dal punto di vista tecnico-tattico. Non è un dettaglio da sottovalutare, c'è sempre il rischio dell'ambientamento per i giocatori che approdano nel calcio italiano. Non fa più notizia Andrea Luongo: il classe 2008 è sembrato già un veterano in queste uscite, nonostante la giovanissima età. Rispettivamente 23 e 18 anni e tutto il tempo per costruire il reparto del futuro: a partire dall'intesa.

Bene entrambi con la maglia del Torino: l'intesa può solo crescere

Luongo contro l'Avellino ha confermato quanto fatto vedere nel ritiro di Pinzolo. Giocatore voglioso e ormai in rampa di lancio, continua a muoversi con la disinvoltura di un veterano pur essendo un classe 2008. Nel gioco di Abate il doppio play è di vitale importanza: il giovanissimo centrocampista è diventato la prima fonte di gioco e il perno attorno a cui ruota l'intero rombo di centrocampo. Decisivo anche il compito in fase di non possesso, quello della ri-aggressione immediata della sfera. Dall'altra parte c'è Fitz-Jim. Beninteso, il giocatore ha raccolto i primi minuti con Burnley, Vado e infine Avellino, un minutaggio nettamente inferiore rispetto al collega di reparto. Ma come sopracitato, le sensazioni sull'ex Ajax sono molto positive.

TURIN, ITALY - AUGUST 5: Kian Fitz-Jim of Torino FC in action during the Pre-Season Friendly match between Vado FC and Torino FC at Stadio Filadelfia on August 5, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Le amichevoli sono ormai alle spalle e la stagione 26/27 si intravede chiaramente all'orizzonte. Le indicazioni però sono chiare, i concetti di gioco di Abate anche. La mediana sta prendendo una sua fisionomia e ora, in attesa di capire come si concretizzerà la trattativa tra il Torino e il Red Bull Salisburgo per Gvidas Gineitis, la coppia di centrocampo può essere davvero composta da Fitz-Jim e Luongo. I due stanno affinando l'intesa e per questo ci vuole del tempo: la sensazione è che l'olandese avrà molto più spazio di quanto si possa preventivare con Abate, complice anche il doppio play che il tecnico pretende di vedere in campo. Fitz-Jim assieme a Luongo può essere davvero la mediana del futuro immediato a tinte granata.