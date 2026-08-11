Un'altra stagione è alle porte. Il 15 agosto andrà in scena il consueto debutto agostano in Coppa Italia. Dopo sei amichevoli disputate tra Pinzolo, Burnley, Filadelfia e Avellino, i granata faranno ritorno all'Olimpico-Grande Torino, come sempre teatro delle gare in cui il Toro ha superato il primo scoglio stagionale. Questa volta toccherà alla Carrarese provare a mettere in difficoltà la squadra di Abate. L'anno scorso, nell'ultimo precedente, il Torino di Baroni faticò ad avere la meglio sul Modena: ci pensò Vlasic a inizio ripresa a garantire la qualificazione. Nelle tre annate precedenti, invece, i granata superarono Palermo, Feralpisalò e Cosenza, rispettivamente con i risultati di 3-0, 2-1 e 2-0.

Nel 2021 il passaggio del turno ai rigori

Toro, l'ultima eliminazione agostana del 2013

L'ultima partita agostana di Coppa Italia in cui il Toro dovette andare oltre i 90 minuti per conquistare la qualificazione fu un'altra serata di Ferragosto, quella del 2021. Dopo lo 0-0 rimasto invariato anche ai supplementari, Mandragora, Verdi, Rauti e Ola Aina non sbagliarono nella lotteria dei rigori contro la Cremonese. Prima di quella partita, il Toro veniva da due stagioni particolari. Nel 2020 giocò il primo turno di Coppa Italia a ottobre, a causa del prolungarsi della stagione precedente per il lockdown pandemico. Nel 2019, invece, esordì direttamente a gennaio: era reduce dal settimo posto conquistato con Mazzarri in panchina. Lo stesso piazzamento ottenuto nella stagione 2013/14, quando anche il cammino nella Coppa Italia successiva iniziò più avanti, agli ottavi di finale.L'ultima volta in cui il Torino dovette salutare la Coppa Italia già ad agosto risale invece al 2013. Era il 17 agosto e il Pescara, con le reti di Maniero e Ragusa, rese vano il primo gol con la maglia granata di Ciro Immobile. Complessivamente, nell'era Cairo sono quattro le occasioni in cui il percorso del Toro si è interrotto già in estate. Nel 2011 i granata superarono il Lumezzane grazie a un gol di Antenucci al primo turno, ma andarono a sbattere contro il Siena la settimana successiva. Nel 2009 arrivò prima la vittoria per 1-0 sul Figline e poi un altro ko in Toscana, il 2-0 contro il Livorno. Non andò meglio nell'estate del primo anno di Serie A con Cairo presidente: il netto 3-0 ottenuto sul campo dell'Ivrea il 19 agosto 2006 non trovò seguito a Crotone, dove una sconfitta per 2-1 escluse il Toro dalla competizione.