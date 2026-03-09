Matteo Curreri

Coco guida la Guinea Equatoriale da capitano: D’Aversa attende il ritorno
Il difensore classe ’99 indossa per la prima volta la fascia e guida la retroguardia nella vittoria di misura contro il Kirghizistan
Il difensore classe ’99 indossa per la prima volta la fascia e guida la retroguardia nella vittoria di misura contro il Kirghizistan
Terzo miglior marcatore di sempre del club, l'egiziano lascerà Anfield dopo nove anni
D’Aversa a San Siro ha fatto i conti con uno dei tratti distintivi dell’era Baroni: una partita sfuggita di mano che genera rimpianti
Gol, centralità e leadership: il Cholito si gode il presente, ma le sue parole su cosa accadrà a fine stagione lasciano più di un interrogativo
Come cambia la graduatoria dopo le due gare del venerdì?
Dalla trasparenza alle polemiche: FIGC e AIA valutano il futuro degli strumenti arbitrali
L’esterno sinistro granata convocato per le sfide contro Cipro e Kosovo
Dall’esordio in Serie A contro l’Inter alla crescita con la Juve Stabia: premiato da Baldini il percorso del giovane granata
Il portoghese si ferma in rifinitura per un problema all’adduttore: ora è ballottaggio tra Nkunku e Füllkrug
Dopo il netto successo sul Parma, il tecnico granata presenta la trasferta di San Siro contro i rossoneri
Il 57,91% dei votanti ritiene che il colombiano debba subentrare, in continuità con quanto visto contro il Parma
Chiarimento dopo il battibecco con la Lazio: il tecnico ritrova Rabiot e valuta le scelte per i granata
Lesione muscolare alla coscia destra: stop di 30-40 giorni. Niente sfida con Irlanda del Nord e eventuale finale
Il terzino del Torino chiamato da Solbakken: possibile chance nelle sfide contro Paesi Bassi e Svizzera
Dopo il ko con la Fiorentina arriva l’esonero: è ufficiale Giampaolo per le ultime nove gare
Dal “Bus Talk” granata i retroscena prima della gara: dalle emozioni di San Siro e dell’Olimpico alle routine tra musica e scaramanzia
Tre attaccanti in forma per due maglie: chi parte dalla panchina?
Il passato che ritorna tra Petrachi e Moretti, mentre il Toro di D'Aversa cerca risposte nell'immediato presente
Scoperta la targa al centro sportivo Don Mosso e cerimonia in Comune per ricordare il Grande Torino
Le dichiarazioni dell'allenatore granata dopo il netto sui ducali
Triplice fischio: da Simeone a Zapata, i granata si assicurano il più nove sulla zona retrocessione
Al 45': primo tempo tutto albiceleste. Il Cholito apre le danze, poi è il 9 ducale a emettere quella che è ormai una consuetudine
Le scelte ufficiali di D'Aversa e Cuesta per la sfida tra granata e ducali per il 29° turno di Serie A
D'Aversa prepara la sfida con il Parma tra ricordi e necessità di punti: riflessioni sulle scelte di formazione dalla difesa all’attacco
I due granata protagonisti dell’iniziativa, tra curiosità per il progetto e il sostegno delle istituzioni cittadine
Il tecnico granata ritrova la squadra con cui ha risalito dalla C alla Serie A e costruito un legame che va oltre il campo
Verso la sfida del Grande Torino: Bernabé e Brischgi da valutare, Valenti torna disponibile. Obiettivo sesto risultato utile
Fatale il 3-0 incassato a Frosinone: i blucerchiati sono quindicesimi e vicini alla zona playout. Squadra affidata temporaneamente ad Attilio Lombardo
Comparse scritte e insulti nel paese dei genitori del presidente granata, nell’Alessandrino. Il sindaco annuncia una denuncia ai carabinieri
Finale di Coppa Mineiro nel caos: rissa nel recupero e 23 espulsi, tra loro anche diversi ex della Serie A