L'inizio di campionato è ancora lontano, ma si muovono i meccanismi dell'organizzazione in vista della prossima stagione. Dopo l'uscita dei calendari ecco un'altra novità. È stata infatti bocciata la proposta designatore ad interim Dino Tommasi di congelare per questa stagione le consuete cinque dismissioni di arbitri presenti nell’organico. Il "blocco" avrebbe comunque consentito la promozione di diversi arbitri e di conseguenza non ci sarebbe stata quella necessità di sostituire i fischietti più esperti. In ogni caso la proposta è stata bocciata.

Serie A, promossi e dismessi

Le promozioni: Marco Di Loreto (sezione di Terni), Mattia Drigo (Portogruaro), Dario Madonia (Palermo), Edoardo Manedo Mazzoni (Prato) e Alberto Poli (Verona).

Dismessi: Rosario Abisso (sezione di Palermo), Ivano Pezzuto (Lecce), Marco Piccinini (Forlì), Federico Dionisi (L’Aquila), Luca Massimi (Termoli).

In virtù di ciò i direttori di gara fra CAN A e B rimangono 42.

I cinque arbitri dismessi: il rapporto col Torino

Nell'ultima stagione Abisso ha diretto il Torino due volte. Alla seconda giornata contro la Fiorentina (0-0) e alla ventisettesima giornata nella vittoria contro la Lazio per 2-0. In entrambi i casi è stata una gestione tranquilla. Pezzuto nell'ultima annata ha arbitrato solo una volta il Torino, ovvero nella vittoria in Coppa Italia contro il Pisa per 1-0 con gol di Casadei. Una sola partita anche per Piccinini, il 3-3 in trasferta contro la Lazio. Al netto di un corretto rispetto del protocollo Var nel finale bollente in quella gara lasciò a desiderare l'uso dei cartellini gialli. L'ultima gara del Torino arbitrata da Dionisi risale addirittura alla stagione 22/23: vittoria al Franchi per 0-1. Infine Massimi. L'ultima volta risale alla stagione 23/24. Tanti gialli, ben sei in quella partita