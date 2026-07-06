Nei giorni scorsi la Procura di Torino ha emesso un comunicato stampa in cui annunciava l'intenzione, in riferimento ai disordini avvenuti nell'ultima giornata di Serie A, poche ora prima del calcio d'inizio del derby della Mole, di procedere nei confronti dell'agente del reparto mobile accusato di aver colpito in testa con un lacrimogeno Marco Basoccu, tifoso della Juventus, richiedendo gli arresti domiciliari per l'imputato. Fondamentali per la richiesta sono stati i filmati nelle mani della magistratura e le testimonianze dei colleghi del poliziotto accusato. Venerdì 3 luglio, l'agente si è stato sottoposto presso il Tribunale di Torino all'interrogatorio preventivo, per difendersi dall'accusa di lesioni aggravate. È arrivata la decisione del giudice in merito alla richiesta dei pm per il caso del tifoso ferito.

Tifoso ferito al derby, la decisione del giudice del Tribunale di Torino

Il giudice ha deciso per la sospensione dal servizio per 12 mesi dell'agente coinvolto, mentre ha respinto lariguardo gli arresti domiciliari nei confronti dell'indagato, che, in base al principio di presunzione di innocenza, non sarà ritenuto responsabile dei fatti finché non ci sarà un'eventuale sentenza definitiva di condanna.