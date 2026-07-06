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I raduni estivi sono alle porte

C'è aria di ripresa in Italia. La fase della preparazione estiva sta per iniziare e le squadre vogliono farsi trovare pronte per il nuovo via alla Serie A. L'estate segna un passaggio cruciale per i club: una preparazione atletica non completa o non svolta a pieno regime può avere strascichi sul cammino stagionale di ogni team. Curare ogni dettaglio in maniera minuziosa conta. Il primo passo è il ritrovo dopo la sosta estiva, poi i raduni e i ritiri in cui iniziare a testare le novità e valutare quale potrà essere l'ossatura delle squadre. Andiamo a vedere dunque dove e quando avranno sede i raduni preparatori delle squadre di A.

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