Federico Marchesi

Commemorazione del Grande Torino, presente come sempre la "Saletta dei Ricordi"
Come consuetudine, una delegazione dell'Associazione Culturale Saletta dei Ricordi ha garantito la sua presenza alla cerimonia del 4 maggio in ricordo degli Invincibili
Classe 1998, sono un appassionato di calcio e di Formula 1, con l'obiettivo di vivere e raccontare questi sport in ogni loro sfumatura e dinamica, cercando di trasmettere la mia passione a chi legge.
Come consuetudine, una delegazione dell'Associazione Culturale Saletta dei Ricordi ha garantito la sua presenza alla cerimonia del 4 maggio in ricordo degli Invincibili
Venerdì 8 maggio alle 20.45 andrà in scena il match: il Torino deve tirare fuori una vittoria e una prestazione convincente dopo la sconfitta incolore di Udine
Dove vedere la partita o la cronaca in diretta? Tutte le informazioni per seguire il match valido per la 35^ giornata del campionato di Serie A 2025/26
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