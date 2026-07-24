Come di consueto dopo la fine della seduta mattutina di allenamento a Pinzolo, si è tenuto il meet and greet con i tifosi granata presenti in loco e ospite dell'evento odierno è stato Andrea Luongo. Il centrocampista proveniente dalla Primavera granata si sta rivelando una delle sorprese più gradite di questo ritiro estivo del Toro e lo testimonia la grande affluenza di sostenitori giunti sul posto per incontrarlo. Il classe 2008 si è mostrato molto disponibile nei confronti dei tifosi in loco, scattando foto, facendo autografi e scambiando due chiacchiere con i presenti. Un Luongo sempre più immerso nel mondo Toro.