Petrachi è presente negli ultimi giorni del ritiro del Toro a Pinzolo e sta lavorando per plasmare e rinforzare la rosa a disposizione di Abate, dando nuova linfa al mercato granata, sia in merito alle entrate che alle uscite. I sostenitori granata in ritiro ripongono molta fiducia nel lavoro di Petrachi e cercano un appiglio in lui. Infatti i tifosi del Torino presenti lì in Val Rendena hanno appeso sugli spalti uno striscione che attesta una richiesta tanto esplicita quanto sintomo di speranza nel lavoro del ds: "Petrachi pensaci tu". Un messaggio per cercare di trovare un appiglio alla ricerca di una stagione diversa dalle precedenti. La contestazione è ancora in atto, ma i tifosi vedono nel direttore sportivo la possibilità di vedere un Toro diverso.

Un cambio di prospettiva alla ricerca di un nuovo Torino

C'è bisogno della sua mano per permettere al tecnico granata di avere una squadra adeguata. Al momento la rosa è incompleta: servono colpi e una scossa. E i sostenitori di fede granata cercano di affidarsi a Petrachi. Un cambio di prospettiva: resta la contestazione, ma nasce la speranza di un "Petrachi pensaci tu". Un tentativo di dare fiducia alla squadra. Il ds ha sulle spalle il compito di dare all'ex Juve Stabia quei giocatori di qualità che al momento mancano in Val Rendena, così come di rimpinguare unsia di pedine che di possibili titolari. L'obiettivo è chiaro: affidarsi a Petrachi e alla sua esperienza nella speranza di vedere un Toro migliore.