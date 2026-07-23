Una considerazione doverosa, portata avanti a più riprese, è di un Torino che, ancora una volta, realizza il ritiro con una rosa non pronta. Un undici che ancora stenta ad essere completo, con pochi di quelli che realmente saranno titolari nella prossima stagione. E, in aggiunta, una panchina che non soddisfa le richieste del tecnico. Queste ultime sono elevate a livello di qualità e di precisione, ma sembra che al momento l'organico del Toro non sia adatto a garantirne a sufficienza per soddisfare le caratteristiche del gioco di Abate.

Allenamento postpartita: quando ci sono le riserve...

L'allenamento di questa mattina, di giovedì 23 luglio,Un match in cui si sono visti tanti cambi, come succede di consueto nel calcio di luglio, ma meno rispetto alla precedente: alcuni giocatori sono rimasti in campo per più di un'ora. Proprio questi si sono allenati in palestra. Gli altri, invece, hanno passato la mattinata sul campo principale ad allenare, prima con un esercizio analitico, poi con un situazionale (seppure senza marcatura), quindi ancora con un analitico, gli scambi sulle corsie con successivo cross, dall'esterno o dall'interno. Dalla realizzazione dell'esercizio è emersa una rosa davvero troppo sguarnita.

Come ben comprensibile, sul campo non si sono allenati i titolarissimi, salvo qualcuno tra cui Simeone e Adams. Questo ha inciso sulla resa dell'esercizio: tanti palloni sbagliati, ma non solo. Anche nei più semplici gesti tecnici, tra primo controllo, passaggio e stop direzionato, si sono potute osservare alcune imprecisioni. E, di conseguenza, anche di gol - cui era finalizzato il situazionale - se ne sono visti pochi. L'allenamento di questa mattina è risultato come l'ennesima prova di una rosa non adatta alle richieste del tecnico. È stato chiaro in ogni momento di questo ritiro a Pinzolo che le richieste di Abate fossero per un gioco bello e divertente, ma impossibile da rispettare se non con una rosa di alto livello. Con questo esercizio condotto dalle riserve, un aspetto è stato subito chiaro: la panchina del Torino non ha le qualità adatte a fare il gioco di Abate. Ma con i rientri dagli impegni con le nazionali, come si sbloccheranno le entrate, potranno sbloccarsi anche le uscite...