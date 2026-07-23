Adesso la sua posizione in campo è ben chiara, così come l'intento di Ignazio Abate. Nell'amichevole vinta contro l'Alcione Milano il tecnico granata ha mostrato un Torino capace di cambiare pelle tra fase difensiva e offensiva: senza palla la squadra si è schierata con un 4-2-3-1, con Casadei largo a destra, mentre in possesso si è spesso trasformata in una sorta di 3-4-2-1, con il classe 2003 alle spalle di Simeone insieme a Njie. Cacciamani ha occupato la corsia sinistra, Dembélé si alzava a destra. Al contrario Biraghi è stato molto più bloccato dietro insieme a Coco e Ismajli hanno composto la linea difensiva a tre in costruzione. Al di là del modulo, molto camaleontico, la scelta che racconta chiaramente l'idea di Abate: sfruttare appieno le capacità di ogni suo singolo giocatore e in questo caso avvicinare Casadei all'area di rigore e sfruttarne gli inserimenti.

Casadei più vicino alla porta: l'idea di Abate

Un lavoro ancora tutto da assimilare

L'obiettivo è chiaro:Le qualità del classe 2003 non sono mai state in discussione. Da box-to-box ha sempre avuto tempi d'inserimento e senso del gol fuori dal comune, come dimostrò al Mondiale Under 20 del 2023, chiuso con sette reti e il premio di miglior giocatore del torneo. Nelle ultime stagioni, però, è stato spesso utilizzato in posizioni più arretrate, lontano dalla porta e costretto a partecipare maggiormente alla costruzione del gioco. Nella scorsa stagione ha segnato 6 gol, pur entrando spesso dalla panchina.trasformandolo in un'arma aggiunta per aumentare il peso offensivo del Toro.Il progetto, però, è ancora in fase di costruzione. Anche contro l'Alcione Milano si è visto comerichiesti dall'allenatore.L'istinto, invece, è stato spesso quello di abbassarsi per partecipare alla manovra o uscire dall'area per dialogare con i compagni. Un'abitudine maturata nelle ultime stagioni che richiederà tempo per essere modificata. Ma il messaggio dell'allenatore è già arrivato forte e chiaro:, una parte passerà inevitabilmente dai piedi, dalla prestanza fisica e dagli inserimenti di Cesare Casadei.