Andrea Novello

Torino, sosta nazionali: D'Aversa al Filadelfia per ritrovare i centrocampisti
Casadei, Ilić e Anjorin fin qui poco utilizzati: resteranno a Torino per ritrovare la condizione in vista della ripresa
In Toro News come redattore dal 2026, è da sempre appassionato di calcio e di Toro.
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Gli Azzurri di Gennaro Gattuso in campo giovedì: tutto quello che c’è da sapere sulla qualificazione al Mondiale
In vista del match di giovedì contro l'Irlanda del Nord. il CT azzurro ha parlato così ai microfoni
Il Toro esce sconfitto contro i rossoneri a San Siro: come hanno reagito su internet i calciatori granata
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Votate i migliori granata della sfida contro i rossoneri
L'analisi degli episodi della sfida tra rossoneri e granata
Il difensore centrale granata convocato per la sfida contro la Polonia, valida per gli spareggi delle qualificazioni al mondiale
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Il programma odierno in casa Toro
Gli appuntamenti delle squadre italiane in occasione del trentesimo turno di campionato
Nelle partite casalinghe i rossoneri hanno lasciato punti per strada contro squadre di medio-bassa classifica, per i granata può essere un'occasione
Il bilancio parla chiaro: l'attuale allenatore del Milan domina con 17 successi in 24 confronti
Il Diavolo ha fallito l'occasione per andare a -5 dall'Inter e ora potrebbe anche rischiare il posto tra le prime quattro
Il programma e i risultati del trentesimo turno di Primavera 1
Le scelte dei tecnici per l'incontro di oggi
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Votate i migliori tre giocatori della vittoria contro i ducali
L'analisi degli episodi della sfida tra granata e gialloblù
Match day in mattinata per la squadra di Baldini
Le ultime novità sul match tra granata e gialloblù valido per la 29^ giornata del campionato di Serie A
Il supporter blaugrana compra il biglietto per il match contro il Newcastle, ma si ritrova ad Exeter
Il centrocampista spagnolo non recupera, mentre restano da valutare le condizioni dello svizzero in vista del match di venerdì
Alla sua prima stagione in Serie A l'allenatore del Parma si sta distinguendo per un calcio difensivo ma efficace
I gialloblù sono reduci da tre vittorie e due pareggi e non hanno intenzione di fermarsi
Il match tra i granata e i gialloblù in programma venerdì è fondamentale per allontanarsi dalla zona retrocessione
Gli appuntamenti delle squadre italiane in occasione del ventottesimo turno di campionato
Tutte le info su come seguire in diretta e dove vedere la partita valida per la 28^ giornata del campionato di Serie A
I tifosi del Torino potranno acquistare i tagliandi fino a giovedì 5 marzo ore 19:00
Le reazioni social dei giocatori granata alla vittoria contro i biancocelesti