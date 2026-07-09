Il futuro si costruisce anche in casa. Mentre il mercato inizia a portare i suoi primi innesti, nel vivaio granata si lavora anche alle conferme di chi è cresciuto e ora fa un altro passo avanti nel proprio percorso con il Torino. È il caso di Fabio Castrignano, classe 2010, reduce dalla stagione in Under 16 sotto la guida di Riccardo Corallo. Per la mezzala, spendibile anche a tutta fascia, è arrivata una conferma sentita da parte di Ludergnani e Caprari. Accompagnato dagli agenti della Sc Sport Management, ha messo la firma su un contratto biennale.

Under 17, Castrignano rinnova e ringrazia

Castrignano è una mezzala di spinta, un giocatore di gamba a cui il Torino ha spesso fatto affidamento. Nell'ultimo campionato sono 26 le presenze complessive, due in meno del terzino Alessandro Bottone, il giocatore più impiegato tra quelli in rosa. 16 i gettoni da titolare, 2 i gol a impreziosire il bottino personale. Dopo il rinnovo, Castrignano ha espresso gratitudine su Instagram: "Il sogno continua. Fiero di vestire granata per altre due stagioni". Sarà uno dei punti fermi da cui ripartirà la nuova Under 17.