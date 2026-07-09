Mancavano soltanto le ultime firme, ora è arrivata anche l'ufficialità. Gaetano Pio Oristanio è il primo acquisto del Torino targato Petrachi in questa sessione estiva di calciomercato e si unirà alla squadra di Ignazio Abate prima del ritiro di Pinzolo. Il trequartista ha trascorso la seconda parte della scorsa stagione in prestito al Parma, dove però non è riuscito a trovare la continuità sperata. Alcuni problemi fisici ne hanno infatti condizionato il rendimento e la continuità d'impiego, impedendogli di esprimere con regolarità le proprie qualità. Il Torino, tuttavia, ha deciso di puntare su di lui e ha accelerato le operazioni fino alla firma. Di seguito il comunicato ufficiale del club.

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Oristanio al Torino, il comunicato

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Venezia Football Club, a titolo temporaneo con opzione per l'acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gaetano. Oristanio è nato a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, il 28 settembre 2002. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Inter, con cui ha vinto il campionato Under 16 e poi il campionato e la Supercoppa Under 17, nell’estate 2021 viene ceduto in prestito al Volendam, squadra di seconda serie olandese con cui ha ottenuto immediatamente la promozione in Eredivisie. La prima stagione da professionista è terminata con uno score prestigioso: è sceso in campo 35 volte, segnando 7 reti. L’anno successivo viene rinnovato il prestito ed è di nuovo protagonista: 27 presenze, 1 gol e 3 assist nel massimo campionato olandese. Il 2023-'24 ha visto Oristanio tornare in Italia in prestito al Cagliari ed esordire, ancora ventenne, in Serie A, proprio contro il Toro, nel match inaugurale allo stadio Olimpico Grande Torino del 21 agosto. A fine stagione per lui 27 partite, 2 gol e un assist. Dopo aver contribuito alla salvezza dei rossoblù, il passaggio al Venezia, a titolo definitivo dall’Inter: con i lagunari ha messo a referto 37 presenze, 3 gol e 3 assist. La scorsa stagione ha militato, in prestito, nel Parma collezionando 21 presenze e un gol tra campionato e Coppa Italia. Oristanio ha indossato la maglia azzurra con le selezioni giovanili dell’Italia: Under 17, Under 18, Under 20 e 21. Tutto il Torino Football Club accoglie Gaetano Oristanio con un caloroso benvenuto: buon lavoro e Sempre Forza Toro!"