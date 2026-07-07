Gaetano Oristanio è arrivato in città e si appresta a diventare un nuovo calciatore del Toro. Dopo che ha cambiato spesso maglia nelle ultime stagioni tra campionato olandese, Venezia, Cagliari e Parma, ora per lui è pronto l'inizio di una nuova avventura in granata, maglia con la quale cercherà di rilanciarsi e mettersi bene in luce nel campionato di Serie A per tornare a mostrare tutte quelle qualità di cui dispone e che in molti addetti ai lavori si immaginavano di vedere con costanza per parecchi anni, dopo che terminò il suo percorso nel settore giovanile dell'Inter. Di seguito alcune curiosità sul calciatore classe 2002.

Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite

Alcune curiosità su Oristanio: suo padre fu il suo primo allenatore

Il talento calcistico di Oristanio non gli è sbucato per caso: Gaetano nasce infatti da una famiglia di sportivi e suo padre Rosario è un ex calciatore che ha militato fino alla Serie C negli anni '90 con il Fasano. Inoltre,del trequartista classe 2002 è dettata dal fatto che suo padre è stato proprio il suo primo allenatore in tenera età. "Conta il lavoro, non i gol", è la frase che ripeteva sempre Rosario Oristanio al figlio Gaetano, come rivelò lo stesso fantasista ex Inter in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Ma poi aggiunge anche un grande complimento: "Gli devo tutto. È stata la persona che mi ha fatto innamorare del pallone"., riguarda la sua scelta particolare per mettere in mostra il proprio talento. Nell'estate 2021 è uno dei migliori talenti presenti nel settore giovanile dell'Inter ma sceglie di accettare l'offerta del Volendam, club che lottava per la salvezza nel campionato olandese e ci rimane per due stagioni, fino all'estate 2023. Una scelta di un cammino di crescita alternativo e spesso differente rispetto a molti coetanei che preferiscono restare in Italia a maturare.

CESENA, ITALY - MARCH 22: Gaetano Pio Oristanio of Italy U21 during the UEFA Under21 EURO Qualifier match between Italy U21 and Latvia U21 at Dino Manuzzi Stadium on March 22, 2024 in Cesena, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Segui il Torino in ritiro a Pinzolo grazie a Toro News: per tutti i nostri lettori è previsto uno sconto dedicato ed esclusivo prenotando una camera o un appartamento presso una delle strutture convenzionate: qui i dettagli.

Dall'amicizia con Prati agli hobby nella vita privata

In quella medesima estate torna in Italia e l'Inter lo gira al Cagliari: il 21 agosto 2023 arriva così il debutto in Serie A per Oristanio. Ma qual è l'avversario della formazione sarda in quel lunedì di posticipo di campionato terminato senza gol? Proprio il Torino,, il granata era proprio nel suo destino visto l'esordio nel massimo campionato italiano. Ora spazio a due particolarità che vanno al di fuori dell'aspetto calcistico. Sempre in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Oristano ha svelato di essere una persona molto tranquilla e riservata che,di non giocare alla PlayStation a differenza di moltissimi suoi coetanei ma che preferisce andare al mare oppure guardare partite di calcio per studiarne il gioco. Infine,che si lega nuovamente ai colori granata. Se infatti Oristanio è atterrato a Torino ed è pronto a iniziare questa nuova esperienza, lo scorso 30 giugno Matteo Prati ha salutato la Mole ed è tornato al Cagliari per fine prestito. I due sono molto amici e hanno stretto un legame molto forte proprio nell'avventura sarda che hanno condiviso assieme.