Federico De Milano

Italia-Irlanda del Nord 2-0, gli azzurri staccano il pass per la finale
Gli azzurri di Gattuso si impongono alla New Balance Arena di Bergamo e volano nella finale di questi playoff per i Mondiali 2026
In Toro News come redattore dal 2021, e come caporeddatore dal 2025, è da sempre grande appassionato di sport a 360º e affascinato dalla storia del Toro.
Gli azzurri di Gattuso si impongono alla New Balance Arena di Bergamo e volano nella finale di questi playoff per i Mondiali 2026
Il futuro del Torino è ancora tutto da chiarire in merito a quali giocatori resteranno anche nella prossima stagione tra scadenze di contratto e prestiti
Ecco cosa serve ancora al Torino per cercare di raggiungere il prima possibile una salvezza aritmetica in questa Serie A
Contro il Milan, il numero 10 del Toro segna il suo quarto rigore stagionale
Alla vigilia della sfida contro il Milan, l'allenatore del Torino ha parlato dei suoi uomini offensivi spiegando le differenze tra di essi
Ecco chi sono gli ex attuali di questo match valido per il 30° turno di Serie A
Andiamo a conoscere tutti i segreti del Milan, il prossimo avversario del Toro in campionato, grazie a chi lo segue sempre da vicino
Il centrocampista azzurro rimane fuori contro il Parma e il tecnico del Toro lo bacchetta chiedendogli di mettere in campo l'atteggiamento giusto
I granata vincono due partite su due in casa con il nuovo allenatore: solo altri tre tecnici ne sono stati in grado e 4 gol all'Olimpico mancavano da 4 anni
L'analisi delle azioni che hanno portato ai cinque gol realizzati in questa partita della 29^ giornata del campionato di Serie A
Le partite giocate in passato in terra piemontese tra queste due squadre non hanno sempre regalato gioie al Toro: il bilancio parla chiaro
In vista della gara contro il Toro, scopriamo tutti i segreti del Parma grazie al collega sempre vicino alle ultime novità di casa gialloblù
Il laterale austriaco torna in difficoltà dopo una discreta prova contro la Lazio la settimana scorsa: non ha funzionato né a destra né a sinistra
I due difensori del Toro si fanno ingannare da una finta e da un contrasto aereo in occasione dei due gol azzurri: errori davvero evidenti
Le reti di Alisson Santos nel primo tempo e dell'ex Elmas nella ripresa, piegano un Toro poco coraggioso nella sfida sul campo del Napoli
Il commento alla prima frazione di questa sfida tra gli azzurri di Conte e i granata di D'Aversa nel match valido per il 28° turno
Le scelte ufficiali di Conte e D'Aversa per questa sfida tra azzurri e granata valida per il 28° turno di Serie A
In vista della sfida di questa sera, conosciamo tutti i segreti del Napoli grazie alla collega che li segue sempre da vicino
Le reti di Ewurum, Ferraris e Gabellini donano altri tre punti ai granata di Baldini che escono dalla zona playout in Primavera 1
Il Toro sblocca la partita grazie alla determinazione e al fiuto di Simeone ma nella ripresa raddoppia con il colpo di testa di Zapata
Le dichiarazioni dell'allenatore granata dopo la vittoria contro i biancocelesti nella partita valida per il 27° turno di Serie A
I voti e i giudizi alla sfida tra granata e biancocelesti valida per la 27^ giornata di Serie A: ottime prestazioni per gli attaccanti e Obrador
Il Torino non vedrà rivoluzioni nel reparto difensivo da qui a fine stagione, troppo poco il tempo per lavorare su nuovi concetti
Il Toro ospita la Lazio in quella che sarà la terza partita interna di fila con la contestazione aperta: rimane curiosità per capire la reale affluenza di pubblico
Fiorentina e Lecce hanno alzato il ritmo nell'ultimo mese e ora per evitare la retrocessione in Serie B servono ancora molti punti al Torino
Il Torino deve trovare la salvezza nelle ultime dodici partite della stagione: serve però che tutti i membri della rosa abbiano a cuore l'obiettivo
Il presidente del Torino ha parlato del tema stadio e dell'offerta che potrebbe fare al Comune per l'acquisto dell'impianto
Ripercorriamo le principali tappe della carriera da giocatore di Roberto D'Aversa, nuovo allenatore del Torino per cercare la salvezza
Il Toro rimane in dieci uomini per tutto il secondo tempo ma contro il Genoa arriva un altro ko davvero pesante in questa stagione
Il commento alla prima frazione della sfida tra rossoblù e granata, valida per la 26^ giornata del campionato di Serie A