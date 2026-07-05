Uno dei protagonisti a sorpresa del Mondiale in Canada, USA e Messico è senza dubbio Orlando Gill. Il portiere del Paraguay è stato uno dei migliori in campo contro delle formazioni di alto livello come Germania (nei sedicesimi di finale) e Francia (negli ottavi). Proprio contro la squadra di Deschamps, ha vinto il premio di MVP per le ottime parate fatte contro uno degli attacchi migliori del torneo. Tuttavia, suo malgrado, non ha potuto nulla sul bel rigore di Mbappé con il centravanti francese che ha spedito la squadra ai quarti di finale eliminando il Paraguay. Gill ha così finito il Mondiale ma rimane un nome molto chiacchierato in ottica calciomercato.

Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite

Il Torino segue Gill e lui apprezza: "È un grande club in Italia"

Gill è un portiere di proprietà del San Lorenzo, in Argentina. Si tratta di un calciatore nel pieno dello sviluppo della sua carriera, essendo un classe 2000.che ha notato il suo exploit al Mondiale in Nord America e lo ha iniziato a seguire. Al termine della partita contro la Francia, in zona mista, l'estremo difensore paraguaiano ha risposto in questo modo a una domanda su questo interessamento di mercato dei granata: "Torino? Perché no, è un grande club in Italia. Ora però è giusto che sia il club a scegliere la migliore proposta".

Segui il Torino in ritiro a Pinzolo grazie a Toro News: per tutti i nostri lettori è previsto uno sconto dedicato ed esclusivo prenotando una camera o un appartamento presso una delle strutture convenzionate: qui i dettagli.