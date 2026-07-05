Ebosse vuole tornare a vestire la maglia granata: il Torino non smette di seguirlo
Toro, con Oristanio prende forma il Torino di Abate (VIDEO)
Emergenza difesa, al Torino non è ancora finita. Anzi, se vogliamo, il 30 giugno è anche peggiorata. L'addio di Maripan a parametro zero e il mancato riscatto di Ebosse hanno fatto di Ismajli e Coco - salvo rientranti dai prestiti - gli unici centrali momentaneamente a disposizione di Abate. Il club granata deve fare un calciomercato importante e il reparto maggiormente attenzionato è proprio quello arretrato. Una pedina che vuole tornare in auge è quella camerunense: il mancato riscatto non annulla gli interessi delle parti, né una né l'altra...
Ebosse, Torino ti rivuole: il giocatore sogna ancora il granataIl prestito con diritto di riscatto è una formula che il Torino ha utilizzato spesso nelle ultime sessioni di calciomercato. Una soluzione che non sta tanto a cuore ai tifosi granata, che spesso hanno visto i propri sogni spezzati in riscatti mancati. In altre occasioni, però, il Torino ha giocato su questo aspetto per ottenere uno sconto. E in alcuni casi ci è anche riuscito: si guardi al caso Vlasic...
Nel caso di Ebosse, l'intenzione del club granata è di fare la stessa cosa. Il difensore mancino è arrivato in granata a gennaio con aspettative bassissime: per l'Udinese non era nel progetto e anche il Verona, dopo averlo prelevato in prestito dai bianconeri in estate, l'ha rispedito al mittente con pochissime apparizioni. In granata, invece, le prestazioni sono state differenti: Ebosse ha trovato una continuità rilevante con D'Aversa e si è mostrato come un elemento solido e affidabile.
Ebosse, la situazione: ecco su cosa punta il TorinoPer questi aspetti e per la suddetta emergenza difensiva, il Torino vorrebbe puntare nuovamente sul camerunense. La scelta di non riscattare il giocatore è stata ragionata da parte del club granata: il giocatore spinge e non poco per tornare sotto la Mole. La volontà del difensore ha una rilevanza non indifferente in questa situazione e, appoggiandosi a questo fattore, il club granata ha abbassato la propria valutazione del giocatore dai 2,5 milioni del riscatto a meno della metà. I contatti tra le parti sono in corso, la certezza della volontà tra giocatore e club c'è: Ebosse rivuole il Torino, il Torino rivuole Ebosse.
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