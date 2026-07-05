Emergenza difesa, al Torino non è ancora finita. Anzi, se vogliamo, il 30 giugno è anche peggiorata. L'addio di Maripan a parametro zero e il mancato riscatto di Ebosse hanno fatto di Ismajli e Coco - salvo rientranti dai prestiti - gli unici centrali momentaneamente a disposizione di Abate. Il club granata deve fare un calciomercato importante e il reparto maggiormente attenzionato è proprio quello arretrato. Una pedina che vuole tornare in auge è quella camerunense: il mancato riscatto non annulla gli interessi delle parti, né una né l'altra...

Ebosse, Torino ti rivuole: il giocatore sogna ancora il granata

Il prestito con diritto di riscatto è una formula che il Torino ha utilizzato spesso nelle ultime sessioni di calciomercato. Una soluzione che non sta tanto a cuore ai tifosi granata, che spesso hanno visto i propri sogni spezzati in riscatti mancati. In altre occasioni, però, il Torino ha giocato su questo aspetto per ottenere uno sconto.: si guardi al caso Vlasic...

Nel caso di Ebosse, l'intenzione del club granata è di fare la stessa cosa. Il difensore mancino è arrivato in granata a gennaio con aspettative bassissime: per l'Udinese non era nel progetto e anche il Verona, dopo averlo prelevato in prestito dai bianconeri in estate, l'ha rispedito al mittente con pochissime apparizioni. In granata, invece, le prestazioni sono state differenti: Ebosse ha trovato una continuità rilevante con D'Aversa e si è mostrato come un elemento solido e affidabile.

Ebosse, la situazione: ecco su cosa punta il Torino

Per questi aspetti e per la suddetta emergenza difensiva,. La scelta di non riscattare il giocatore è stata ragionata da parte del club granata:. La volontà del difensore ha una rilevanza non indifferente in questa situazione e, appoggiandosi a questo fattore,. I contatti tra le parti sono in corso, la certezza della volontà tra giocatore e club c'è: