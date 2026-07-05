Tuttosport oggi dedica un approfondimento al capitolo portieri nel calciomercato di marca granata. Il Torino, che nel frattempo ha come obiettivo la cessione di Israel, il portiere acquistato la scorsa estate per sostituire il partente Milinkovic-Savic, ha ricevuto un'apertura importante da Fabian Bustos, agente di Orlando Gill, l'estremo difensore paraguaiano. Come riporta il quotidiano sportivo torinese, l'agente ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Tuttomercatoweb: "Diverse società ci hanno contattato per conoscere la situazione di Gill. Ed è vero che ci sono squadre italiane interessate a lui. Se a Orlando piacerebbe giocare in Serie A? Certo che sì!". Sul portiere uscito dai Mondiali ieri sera con la sua nazionale nel match contro la Francia, ci sono anche la Lazio e club di Premier, un eventuale ostacolo non indifferente per il Toro, considerando le disponibilità economiche dei club inglesi. Per ciò che concerne l'altro obiettivo granata Federico Ravaglia il giornale argomenta: "Sull'estremo difensore c'è però anche il Watford (che milita in Championship), che negli ultimi giorni ha provato ad alzare il pressing per trovare un accordo". Ma sulla lista di Petrachi c'è anche un altro portiere rimasto escluso nella fase ad eliminazione diretta dei Mondiali 2026, Livakovic della Croazia.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.

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